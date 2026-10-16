एसईसीएल माइनिंग सरदार भर्ती : विवादित प्रश्नों की समीक्षा कर दो सप्ताह में नया परिणाम जारी करें

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की माइनिंग सरदार भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी में कथित त्रुटियों के मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। संशोधित परिणाम जारी करने के निर्देश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की पीठ ने विवादित प्रश्नों के उत्तरों की विषय विशेषज्ञों से समीक्षा कराकर दो सप्ताह के भीतर संशोधित परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं। दो जुलाई 2026 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा सिंगरौली निवासी अभ्यर्थी आकाश गौरव शाह ने अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह और पुष्पेंद्र कुमार शाह के माध्यम से याचिका दायर की थी। याचिका के अनुसार एसइसीएल ने आठ अप्रैल 2026 को माइनिंग सरदार टीएंडएस ग्रेड-सी पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत दो जुलाई 2026 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की गई।

उत्तर कुंजी में तकनीकी और तथ्यात्मक त्रुटियां थीं याचिकाकर्ता का कहना था कि परीक्षा की उत्तर कुंजी में तकनीकी और तथ्यात्मक त्रुटियां थीं। उसने निर्धारित समय-सीमा में तीन प्रश्नों के उत्तरों पर ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इसके बावजूद आपत्तियों का समुचित निराकरण किए बिना परिणाम जारी कर दिया गया।