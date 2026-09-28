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जबलपुर में जल संकट को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, महापौर को भेंट की नल की टोंटी

कांग्रेस पार्षद दल व शहर युवा कांग्रेस ने महापौर महोदय को सूखा नल भेंट कर यह प्रतीकात्मक संदेश दिया कि आपकी नाक के नीचे पूरा शहर पानी के लिए त्राहिमाम...और पढ़ें

By Sunil dahiyaEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 28 Sep 2026 10:17:21 PM (IST)Updated Date: Mon, 28 Sep 2026 10:17:21 PM (IST)
जबलपुर में जल संकट को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, महापौर को भेंट की नल की टोंटी
महापौर को नल की टोंटी भेंट करते हुए कांग्रेस पार्षद। सौजन्य कांग्रेस पार्षद दल

HighLights

  1. जबलपुर में जल संकट पर हाहाकार
  2. एक हफ्ते से बूँद-बूँद को तरस रहे शहरवासी
  3. पाइपलाइन सुधारने में पूरी तरह नाकाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर में जल संकट को लेकर कांग्रेस पार्षद दल और शहर युवा कांग्रेस ने सोमवार को नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया।

आधे से अधिक शहर में जलापूर्ति प्रभावित

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पाइपलाइन में फॉल्ट के कारण आधे से अधिक शहर में जलापूर्ति प्रभावित है और निगम प्रशासन समस्या का स्थायी समाधान करने में नाकाम रहा है।

टोंटी भेंट कर जल संकट की ओर ध्यान आकर्षित किया

सचेतक कांग्रेस पार्षद दल अयोध्या तिवारी, शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष सोनू कुकरेले के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद दल ने महापौर को प्रतीकात्मक रूप से सूखी नल की टोंटी भेंट कर जल संकट की ओर ध्यान आकर्षित किया।

पानी के लिए दर-दर भटकने को मजबूर

शहर के लाखों लोग बूँद-बूँद पानी के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष सोनू कुकरेले ने कहा कि भीषण गर्मी और इस विकराल जल संकट के बीच नगर निगम की लचर कार्यप्रणाली और महापौर की पूरी तरह उदासीनता ने जनता की मुसीबतों को कई गुना बढ़ा दिया है।

महिलाएं दूर-दूर से पानी ढोने को मजबूर

पाइपलाइन में गंभीर फॉल्ट आने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों और सत्तासीन जनप्रतिनिधियों ने समय रहते उचित कदम उठाने की बजाय सिर्फ आश्वासन की घुट्टी पिलाई। आलम यह है कि शहर की टंकियां सूखी पड़ी हैं, लोगों के घरों के नल जवाब दे चुके हैं और महिलाएं दूर-दूर से पानी ढोने को मजबूर हैं।


नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध

आम जनता के सब्र का बांध टूटने के बाद आज समूचे कांग्रेस पार्षद दल ने सचेतक अयोध्या तिवारी की अगुवाई में शहर युवा कांग्रेस के सदस्यों के साथ नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध दर्ज कराया।

बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह असफल

पार्षद दल और युवा कांग्रेस ने कड़े शब्दों में आरोप लगाया कि महापौर और नगर निगम प्रशासन शहर की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह असफल रहे हैं। केवल बयानबाजी और बैठकों के जरिए जनता को बरगलाया जा रहा है जबकि जमीन पर स्थिति बद से बदतर हो चुकी है।

24 घंटों के भीतर फॉल्ट नहीं सुधारा तो उग्र आंदोलन होगा

यदि अगले 24 घंटों के भीतर युद्ध स्तर पर काम करके पाइपलाइन का फॉल्ट नहीं सुधारा गया और शहर के सभी प्रभावित इलाकों में नियमित जलापूर्ति बहाल नहीं की गई तो पार्षद दल और युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी जिसकी सारी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन और महापौर की होगी।