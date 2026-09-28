जबलपुर में जल संकट को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, महापौर को भेंट की नल की टोंटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर में जल संकट को लेकर कांग्रेस पार्षद दल और शहर युवा कांग्रेस ने सोमवार को नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। आधे से अधिक शहर में जलापूर्ति प्रभावित कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पाइपलाइन में फॉल्ट के कारण आधे से अधिक शहर में जलापूर्ति प्रभावित है और निगम प्रशासन समस्या का स्थायी समाधान करने में नाकाम रहा है। टोंटी भेंट कर जल संकट की ओर ध्यान आकर्षित किया सचेतक कांग्रेस पार्षद दल अयोध्या तिवारी, शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष सोनू कुकरेले के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद दल ने महापौर को प्रतीकात्मक रूप से सूखी नल की टोंटी भेंट कर जल संकट की ओर ध्यान आकर्षित किया। पानी के लिए दर-दर भटकने को मजबूर शहर के लाखों लोग बूँद-बूँद पानी के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष सोनू कुकरेले ने कहा कि भीषण गर्मी और इस विकराल जल संकट के बीच नगर निगम की लचर कार्यप्रणाली और महापौर की पूरी तरह उदासीनता ने जनता की मुसीबतों को कई गुना बढ़ा दिया है।

महिलाएं दूर-दूर से पानी ढोने को मजबूर पाइपलाइन में गंभीर फॉल्ट आने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों और सत्तासीन जनप्रतिनिधियों ने समय रहते उचित कदम उठाने की बजाय सिर्फ आश्वासन की घुट्टी पिलाई। आलम यह है कि शहर की टंकियां सूखी पड़ी हैं, लोगों के घरों के नल जवाब दे चुके हैं और महिलाएं दूर-दूर से पानी ढोने को मजबूर हैं।