वाहन चेकिंग में वकील से मारपीट मामले में हाई कोर्ट ने राकेश रावल की गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने भोपाल में वाहन चेकिंग के दौरान अधिवक्ता राकेश रावल और पुलिसकर्मियों के बीच हुए विवाद व कथित मारपीट के मामले में अंतरिम राहत दी है। एफआइआर पर आगे की कार्रवाई पर रोकी न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने राकेश रावल के विरुद्ध दर्ज एफआइआर पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी पर भी अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही घटनास्थल तथा उसके आसपास उपलब्ध सात घंटे के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं।

याचिका दायर कर पुलिस कार्रवाई को चुनौती मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। अधिवक्ता राकेश रावल की ओर से अधिवक्ता राकेश भदौरिया, रवींद्रनाथ चतुर्वेदी, विपुलवर्धन जैन के माध्यम से याचिका दायर कर पुलिस कार्रवाई को चुनौती दी गई है। विवाद के बाद उन्हें जहांगीराबाद थाने ले जाया गया याचिकाकर्ता के अनुसार 22 सितंबर की रात वाहन से जाते समय कंट्रोल रूम तिराहे पर रास्ता बंद होने के कारण उन्होंने पुलिसकर्मियों से वैकल्पिक मार्ग की जानकारी मांगी थी। इसी दौरान विवाद हुआ और उन्हें जहांगीराबाद थाने ले जाया गया। रावल ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है।