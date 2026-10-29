नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अभद्र एवं अमर्यादित टिप्पणी करना पुलिस लाइन जबलपुर में पदस्थ कॉन्‍स्‍टेबल रत्नेश तिवारी को भारी पड़ गया। यह जानकारी उप पुलिस अधीक्षक मर्सकोले ने दी।

वीडियो में कथित अनुशासनहीनता को गंभीरता से लिया पुलिस विभाग ने वायरल वीडियो में कथित अनुशासनहीनता को गंभीरता से लेते हुए कॉन्‍स्‍टेबल को निलंबित कर दिया है। सांसद राहुल सिंह लोधी वर्तमान में दमोह लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। वर्तमान में पुलिस लाइन जबलपुर में पदस्थ था कॉन्‍स्‍टेबल पुलिस के अनुसार कॉन्‍स्‍टेबल क्रमांक 2268 रत्नेश तिवारी, पिता रमेश तिवारी, निवासी दमोह, वर्तमान में पुलिस लाइन जबलपुर में पदस्थ था। वह 15 अक्टूबर 2026 से बिना सूचना के अनधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित था। इसी दौरान उसके नाम से एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दमोह सांसद के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी की गई।