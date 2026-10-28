जबलपुर में 1235 करोड़ रुपये से बने मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर की दमोहनाका रोटरी में खतरनाक गैप, दशहरे के बाद प्लेटें चोरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। 1235 करोड़ रुपये की लागत से बने मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर की दमोहनाका रोटरी पर सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी वाहन चालकों के लिए खतरा बनती जा रही है। यहां लोहे की प्लेटें लगातार चोरी हो रही हैं।

दो-दो इंच चौड़े और गहरे गैप बन गए अब इनर और आउटर, दोनों सर्किल से बड़ी संख्या में प्लेटें गायब हैं। इनके निकलने से सड़क के बीचों-बीच करीब दो-दो इंच चौड़े और गहरे गैप बन गए हैं। इनसे गुजरते समय वाहन चालकों को झटके लग रहे हैं। समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ स्थिति यह है कि पुल के जोड़ पर प्लेटें लगाने के बजाय विभाग ने कुछ जगह खाली हिस्सों को सीमेंट और केमिकल के मिश्रण से भर दिया है। हालांकि, इससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। जोड़ की उचित मरम्मत और प्लेटों की बहाली जरूरी पुल के जोड़ पर लगी प्लेटें केवल सड़क की सतह को समतल रखने के लिए नहीं होतीं, बल्कि तापमान में बदलाव के कारण पुल के फैलने और सिकुड़ने के प्रभाव को समायोजित करने वाली तकनीकी व्यवस्था का भी हिस्सा हैं। ऐसे में प्लेटों की जगह सीमेंट-केमिकल का मसाला भर देना तकनीकी रूप से सुरक्षित विकल्प नहीं माना जा सकता। जोड़ की उचित मरम्मत और प्लेटों की बहाली जरूरी है।

दशहरा चल समारोह के बाद से बिगड़ी स्थिति दमोहनाका रोटरी पर प्लेटें गायब होने की समस्या पहले भी सामने आ चुकी है। शुरुआत में एक-दो प्लेटें गायब हुई थीं, लेकिन धीरे-धीरे यह समस्या बढ़ती गई। बताया जा रहा है कि दशहरा चल समारोह के बाद से स्थिति लगातार खराब हुई है। सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे अब इनर और आउटर सर्किल में बड़ी संख्या में प्लेटें गायब होने से सड़क के बीच खतरनाक गैप बन गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि लोहे की प्लेटें चोरी कर ली गई हैं। लगातार प्लेटें गायब होने के बावजूद सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।