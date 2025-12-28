मेरी खबरें
    अंधेरे और कम वोल्टेज पर प्रहार, 45 गांवों के उपभोक्ताओं को मिली बड़ी सौगात, अब 24 घंटे मिलेगी फुल वोल्टेज बिजली

    MP News: मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के केवलारी वितरण केंद्र अंतर्गत रायखेड़ा 33/11 केवी उपकेंद्र में सिवनी संभाग का पहला 10 एमवीए ...और पढ़ें

    By Sanjay AgrawalEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 09:41:32 PM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 09:41:32 PM (IST)
    अंधेरे और कम वोल्टेज पर प्रहार, 45 गांवों के उपभोक्ताओं को मिली बड़ी सौगात, अब 24 घंटे मिलेगी फुल वोल्टेज बिजली
    45 गांवों के उपभोक्ताओं को मिलेगी फुल बिजली (सांकेतिक तस्वीर)

    नईदुनिया न्यूज, केवलारी। मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के केवलारी वितरण केंद्र अंतर्गत रायखेड़ा 33/11 केवी उपकेंद्र में सिवनी संभाग का पहला 10 एमवीए (मेगा वोल्ट एम्पीयर) क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर की स्थापना से उपकेंद्र से जुड़े छींदा, सुनेहरा, अहरवाड़ा सहित कुल 45 गांवों के उपभोक्ताओं को लंबे समय से चली आ रही कम वोल्टेज (लो-वोल्टेज) की समस्या से स्थायी निजात मिलेगी।

    अब इन क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे व कृषि फीडरों को निर्धारित 10 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। अधीक्षण अभियंता प्रमोद कुमार गेडाम, कार्यपालन अभियंता सुभाष राय व ओमप्रकाश सोनी (एसटीएमएसटीसी) के मार्गदर्शन में परियोजना को पूर्ण किया गया। सहायक अभियंता आशीष बघेल व शशांक चौरसिया के नेतृत्व में यह कार्य किया गया।


    यह भी पढ़ें- जबलपुर-दमोह फोरलेन का सर्वे हुआ पूरा, 100 किमी लंबी सड़क 150 फीट चौड़ी करने की तैयारी

    कनिष्ठ अभियंता नीलेश तिवारी ने बताया कि आरडीएसएस योजना के तहत बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। बताया कि क्षेत्र में शत-प्रतिशत स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। घरेलू व कृषि फीडरों को अलग करने का कार्य जारी है। खुले तारों को हटाकर सुरक्षित केबलिंग व ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की जा रही है। इससे उपभोक्ताओं को मानक स्तर का वोल्टेज के साथ सतत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

