नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शेयर मार्केट में निवेश कर हर महीने 10 से 15 प्रतिशत तक मुनाफा कमाने का लालच देकर एक दंपती ने शहर के कई लोगों को ठगी का शिकार बना लिया। भरोसा दिलाकर लाखों रुपये निवेश कराए दंपती ने पहले मोटे मुनाफे का भरोसा दिलाकर लोगों से लाखों रुपये निवेश कराए। विश्वास जीतने के लिए बढ़ी हुई रकम और कमाई का हिसाब भी दिखाया। इसके बाद नकदी और ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए रकम लेने के साथ पांच तोला सोने के कंगन भी हड़प लिए।

पैसा वापस मांगा तो दंपती घर पर ताला लगाकर गायब जब निवेशकों ने अपना पैसा वापस मांगा तो दंपती घर पर ताला लगाकर गायब हो गए। मामले में केंट पुलिस ने आरोपी सदर निवासी रश्मि कौर और उसके पति मनवीर सिंह पाल के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है।