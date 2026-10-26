'मुख्यमंत्री जनता के प्रति जवाबदेह', कोर्ट ने सीएम के निर्देश पर टीकमगढ़ के सहकारिता विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार के निलंबन पर लगाई मुहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट से टीकमगढ़ के सहकारिता विभाग में पदस्थ निलंबित डिप्टी रजिस्ट्रार एसपी कौशिक को राहत नहीं मिली है। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने निलंबन के खिलाफ अपील खारिज करते हुए एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा।

कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य के मुखिया के रूप में जनता के प्रति जवाबदेह हैं। उनके निर्देश पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निलंबन आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता। मामला 24 अगस्त 2026 को जारी निलंबन आदेश से संबंधित है मामला 24 अगस्त 2026 को जारी निलंबन आदेश से संबंधित है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के टीकमगढ़ प्रवास के दौरान सहकारिता विभाग के कामकाज में लापरवाही और अनियमितताओं का मामला सामने आया था। इसे संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारी के निलंबन के निर्देश दिए थे।