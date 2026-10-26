जबलपुर में दूसरी शादी के लिए गर्भवती पत्नी को पीटा, फिर तीन बार कहा तलाक; थाने पहुंची पीड़िता

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दहेज प्रताड़ना और तीन तलाक से जुड़ा मामला सामने आया है। एक गर्भवती महिला ने अपने पति पर शराब के नशे में मारपीट करने, दहेज के लिए प्रताड़ित करने और दूसरी शादी करने की इच्छा से उसे घर से निकालने का आरोप लगाया है।

पीड़िता के मुताबिक, शादी के बाद से ही उसे कथित तौर पर दहेज को लेकर परेशान किया जा रहा था। आरोप है कि पति आए दिन शराब पीकर घर पहुंचता और उसके साथ मारपीट करता था। महिला का कहना है कि वह गर्भवती है, इसके बावजूद उसके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई।

पीड़िता का कहना है कि विवाद के दौरान पति इमरान ने उसे तीन तलाक भी दिया। इसके बाद महिला हनुमानताल थाने पहुंची और पुलिस से कार्रवाई की मांग की।

दूसरी शादी के लिए प्रताड़ित करने का आरोप

महिला ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उसका पति दूसरी शादी करना चाहता है। इसी वजह से वह उस पर दबाव बना रहा था और आए दिन विवाद करता था।

तीन तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया

पीड़िता के अनुसार, इसी विवाद के दौरान पति ने कथित तौर पर तीन तलाक बोलकर रिश्ता खत्म करने की बात कही।

पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग

घटना के बाद पीड़िता अपने मायके पहुंची और परिजनों को पूरी बात बताई। परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे, जहां महिला ने शिकायत देकर पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।

जांच के बाद ही होगी आरोपों की पुष्टि

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस विवाह से जुड़े दस्तावेज, महिला के बयान और घटनाक्रम से संबंधित अन्य तथ्यों की पड़ताल कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्ष के आधार पर की जाएगी।

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