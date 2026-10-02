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जबलपुर में 31 अक्टूबर को होगी गौ विज्ञान परीक्षा, प्रकृति व पशुधन के प्रति संवेदनशीलता का माध्यम बनेगी

गौ विज्ञान परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति में गौवंश के महत्व के साथ-साथ प्राकृतिक कृषि, जैविक संसाधनों, पर्यावरण संरक्षण और ग्र...और पढ़ें

By Deepti MuleyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Fri, 02 Oct 2026 08:16:35 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Oct 2026 08:16:35 PM (IST)
जबलपुर में 31 अक्टूबर को होगी गौ विज्ञान परीक्षा, प्रकृति व पशुधन के प्रति संवेदनशीलता का माध्यम बनेगी

HighLights

  1. संवेदनशीलता का माध्यम बनेगी परीक्षा
  2. परीक्षा में 10 हजार छात्र-छात्राएं लेंगे भाग
  3. छठवीं से 12वीं तक के विद्यार्थी होंगे शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। गौ सेवा गतिविधि, महाकौशल प्रांत द्वारा 31 अक्टूबर शनिवार को गौ विज्ञान परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में महाकौशल प्रांत के विभिन्न जिलों एवं क्षेत्रों से कक्षा छठवीं से 12वीं तक के करीब 10 हजार विद्यार्थियों के शामिल होने की संभावना है।

समिति से जुड़े कार्यकर्ता उपस्थित रहे

केशव कुटी में गौ विज्ञान परीक्षा से संबंधित साहित्य पूजन एवं पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र बौद्धिक प्रमुख नागेंद्र सहित गौ सेवा गतिविधि और परीक्षा आयोजन समिति से जुड़े कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

परीक्षा के लिए तैयार किए गए साहित्य का विधिवत पूजन

कार्यक्रम के दौरान परीक्षा के लिए तैयार किए गए साहित्य का विधिवत पूजन किया गया। इसके साथ ही संबंधित पुस्तक का विमोचन भी हुआ। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने परीक्षा के स्वरूप, विद्यार्थियों तक अध्ययन सामग्री पहुंचाने, विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षा की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ने को लेकर विचार-विमर्श किया।


अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों की जानकारी देने का प्रयास

गौ विज्ञान परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति में गौवंश के महत्व के साथ-साथ प्राकृतिक कृषि, जैविक संसाधनों, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों की जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है।

अध्ययन और जागरूकता के साथ संवेदनशीलता

परीक्षा विद्यार्थियों में अध्ययन और जागरूकता के साथ प्रकृति एवं पशुधन के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने का माध्यम बनेगी।

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