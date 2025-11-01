Jabalpur Weather Update: कमजोर पड़ रहा मोंथा, फिर खिलेगी धूप, जानें कैसे रहेगा आज का मौसम

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पिछले चार दिनों से चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण खराब चल रहा मौसम अब धीरे-धीरे सुधरने लगा है। शुक्रवार को दिनभर आसमान में हल्के बादल छाए रहे, लेकिन वर्षा नहीं हुई। शाम को मौसम सुहाना रहा। क्षेत्रीय मौसम केंद्र के अनुसार मोंथा तूफान अब कमजोर पड़ रहा है और अगले 48 घंटे में मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा। शनिवार से धूप खिलने लगेगी और शाम को ठंड का एहसास होगा।

इन हिस्सों में होगी बारिश अगले 24 घंटे तक बादल छाए रहने की संभावना है। जबलपुर सहित मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर, बालाघाट और सिवनी जिलों में कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी या बौछारें पड़ सकती हैं। दिन में धूप और बादल के बीच तापमान बढ़ने से रात में हल्की उमस महसूस होगी।