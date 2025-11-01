Jabalpur Weather Update: कमजोर पड़ रहा मोंथा, फिर खिलेगी धूप, जानें कैसे रहेगा आज का मौसम

मेरी खबरें
    पिछले चार दिनों से चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण खराब चल रहा मौसम अब धीरे-धीरे सुधरने लगा है। शुक्रवार को दिनभर आसमान में हल्के बादल छाए रहे, लेकिन वर्षा नहीं हुई। शाम को मौसम सुहाना रहा

    By Sunil dahiya
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 01 Nov 2025 07:02:42 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 01 Nov 2025 07:52:35 AM (IST)
    कमजोर पड़ रहा मोंथा, फिर खिलेगी धूप

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पिछले चार दिनों से चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण खराब चल रहा मौसम अब धीरे-धीरे सुधरने लगा है। शुक्रवार को दिनभर आसमान में हल्के बादल छाए रहे, लेकिन वर्षा नहीं हुई। शाम को मौसम सुहाना रहा। क्षेत्रीय मौसम केंद्र के अनुसार मोंथा तूफान अब कमजोर पड़ रहा है और अगले 48 घंटे में मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा। शनिवार से धूप खिलने लगेगी और शाम को ठंड का एहसास होगा।

    इन हिस्सों में होगी बारिश

    अगले 24 घंटे तक बादल छाए रहने की संभावना है। जबलपुर सहित मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर, बालाघाट और सिवनी जिलों में कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी या बौछारें पड़ सकती हैं। दिन में धूप और बादल के बीच तापमान बढ़ने से रात में हल्की उमस महसूस होगी।


    मौसम विभाग के अनुसार तीन नवंबर से बादल हट जाएंगे और मौसम की रंगत पूरी तरह बदल जाएगी। हवा की दिशा उत्तर-पूर्व हो जाएगी। दीर्घावधि पूर्वानुमान के अनुसार 5 से 13 नवंबर तक पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा की संभावना नहीं है। तीन नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे रात के तापमान में गिरावट आएगी और ठंड का असर बढ़ जाएगा।

    शुक्रवार को पिछले दिनों हुई वर्षा के कारण दिन का अधिकतम तापमान चार डिग्री घटकर 24.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता 96 से 87 प्रतिशत के बीच रही। मौसम कार्यालय के अनुसार मोंथा का अवशेष अब उत्तर-पश्चिम झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में स्थित है, जो बिहार की ओर बढ़ते हुए निम्न दबाव क्षेत्र में कमजोर पड़ सकता है। इसी तरह पूर्व-मध्य अरब सागर पर बना अवदाब भी उत्तर-उत्तर-पूर्व की ओर बढ़कर धीरे-धीरे कमजोर होने की संभावना है।

    इतना रहेगा तापमान

    मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को जबलपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री रहने का अनुमान है, जबकि रविवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री रह सकता है। कटनी में शनिवार को अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम 22 डिग्री रहेगा, वहीं रविवार को अधिकतम 28 और न्यूनतम 23 डिग्री दर्ज किया जा सकता है।

