चक्रवाती तूफान ‘अर्णब’ का असर जबलपुर तक, संभाग के जिलों में भी तेज बारिश के आसार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का असर अब जबलपुर के मौसम पर भी नजर आने लगा है। ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया सुबह से आसमान में बादलों का डेरा रहा और ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया। अब गुरुवार को तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने जबलपुर सहित आसपास के जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की आशंका जताते हुए अलर्ट जारी किया है।

छह घंटों में करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा क्षेत्रीय मौसम कार्यालय के अनुसार, सुबह 8:30 बजे चक्रवाती तूफान ‘अर्णब’ पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर केंद्रित था। यह पिछले छह घंटों में करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा। आंध्र प्रदेश के तट पर अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, इसके 28 अक्टूबर की दोपहर से पहले आंध्र प्रदेश के तट पर अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पहुंचने की संभावना थी। इस दौरान हवा की अधिकतम निरंतर गति 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान जताया गया था।