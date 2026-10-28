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करवा चौथ के चांद पर रहेगा बादलों का पहरा, चक्रवाती तूफान ‘अर्णव’ दिखाएगा असर, 29-30 अक्टूबर को भारी बारिश के आसार

अलग-अलग स्थानों पर मौसम प्रणालियों की सक्रियता के चलते बुधवार से मौसम में बदलाव की संभावना है।

By Sunil dahiyaEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Wed, 28 Oct 2026 09:50:18 AM (IST)Updated Date: Wed, 28 Oct 2026 09:50:18 AM (IST)
करवा चौथ के चांद पर रहेगा बादलों का पहरा, चक्रवाती तूफान ‘अर्णव’ दिखाएगा असर, 29-30 अक्टूबर को भारी बारिश के आसार
महानद्या से गुजरते हुए ड्राइवर व राहगीर। नईदुनिया 

HighLights

  1. सर्दी में भी भीगेंगे जबलपुर समेत संभाग के जिले
  2. सक्रिय मौसम प्रणालियों से बदलेगा मौसम
  3. ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान ‘अर्णव’ का असर मध्य प्रदेश के मौसम पर भी दिखाई दे सकता है। 29 और 30 अक्टूबर को भारी से अतिभारी बारिश के कारण करवा चौथ के चांद पर बादलों का पहरा रहेगा।

येलो और आरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने जबलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में 29 और 30 अक्टूबर को भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट येलो और आरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार आगामी 29 अक्टूबर को रीवा, सिंगरौली, सतना डिंडौरी, मंडला सहित आस-पास के जिलों में अतिभारी बारिश हो सकती है वहीं जबलपुर सहित छिंदवाड़ा, मंडला, दमोह, कटनी में भारी बारिश की संभावना है। मंगलवार को चली तेज हवा भी आगामी दिनों में बादल-बारिश का संदेश देती रही।


ऐसे बन रहे बारिश के आसार

क्षेत्रीय मौसम कार्यालय के अनुसार मौसम में इस बदलाव के पीछे बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात के साथ कई अन्य मौसमी प्रणालियां भी प्रभावी हैं।

छह घंटों के दौरान 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ा

मौसम विभाग के अनुसार सुबह 8:30 बजे चक्रवाती तूफान ‘अर्णव’ पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर केंद्रित था। यह पिछले छह घंटों के दौरान लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा है।

125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आंध्र प्रदेश पहुंचेगा

28 अक्टूबर की दोपहर से पहले आंध्र प्रदेश के तट पर अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पहुंचने की संभावना है। इस दौरान हवा की अधिकतम निरंतर गति 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। मौसम में बदलाव के लिए अन्य प्रणालियां भी जिम्मेदार हैं।

आसपास के क्षेत्रों में चक्रवातीय परिसंचरण

उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है। वहीं, दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और आसपास के इलाकों में भी ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है। दक्षिण-पूर्व उत्तर प्रदेश और उससे लगे बिहार के ऊपर भी चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है।

ठंड पर पड़ेगा असर

बादल छाने और बारिश होने से तापमान में होने वाली गिरावट थम सकती है। मौसम में नमी बढ़ने से ठंड का अहसास भी कम हो सकता है। 30 अक्टूबर के बाद मौसम साफ होने पर ठंड फिर जोर पकड़ सकती है।

न्यूनतम तापमान मामूली गिरावट

बहरहाल मंगलवार को चली तेज हवा से दिन का अधिकतम तापमान दो डिग्री कम होकर 30.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान मामूली गिरावट के साथ 5.35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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