करवा चौथ के चांद पर रहेगा बादलों का पहरा, चक्रवाती तूफान ‘अर्णव’ दिखाएगा असर, 29-30 अक्टूबर को भारी बारिश के आसार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान ‘अर्णव’ का असर मध्य प्रदेश के मौसम पर भी दिखाई दे सकता है। 29 और 30 अक्टूबर को भारी से अतिभारी बारिश के कारण करवा चौथ के चांद पर बादलों का पहरा रहेगा।

येलो और आरेंज अलर्ट जारी मौसम विभाग ने जबलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में 29 और 30 अक्टूबर को भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट येलो और आरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग के अनुसार आगामी 29 अक्टूबर को रीवा, सिंगरौली, सतना डिंडौरी, मंडला सहित आस-पास के जिलों में अतिभारी बारिश हो सकती है वहीं जबलपुर सहित छिंदवाड़ा, मंडला, दमोह, कटनी में भारी बारिश की संभावना है। मंगलवार को चली तेज हवा भी आगामी दिनों में बादल-बारिश का संदेश देती रही।