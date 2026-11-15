बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान... बदलेगा एमपी का मौसम, जबलपुर समेत इन जिलों में बारिश के आसार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नवंबर माह में बढ़ती ठंड के बीच एक बार फिर मौसम (MP Weather) में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग की मानें तो बंगाल की खाड़ी में बन रहा अवदाब अगले 48 घंटों के दौरान चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। दक्षिण-पूर्वी और उससे लगे दक्षिण-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में सक्रिय अवदाब उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके सोमवार को चक्रवाती तूफान और मंगलवार को गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की प्रबल संभावना है।

इसके बाद इसके और तीव्र होकर उत्तर-पश्चिम दिशा में आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ने का अनुमान है। स्थानीय मौसम कार्यालय के अनुसार इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव का असर जबलपुर सहित महाकोशल के मौसम पर भी पड़ सकता है।