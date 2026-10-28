जबलपुर में टेलीग्राम पर ऑनलाइन नौकरी का झांसा, क्यूआर कोड भेजा, लिंक पर क्लिक करते ही रकम ट्रांसफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर और आसपास के क्षेत्रों में साइबर ठगी के चार मामले सामने आए हैं। ठगों ने ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर एक कालेज छात्रा से एक लाख 87 हजार रुपये से अधिक की रकम ऐंठ ली। एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही पुलिस मोबाइल हैंग होने और संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने के बाद तीन अन्य लोगों के बैंक खातों से रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर कर ली गई। संबंधित थानों की पुलिस ने मंगलवार को चारों मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ठगी का पता चलने पर शिकायत की विजय नगर पुलिस के अनुसार, एकता नगर निवासी आंचल पांडे (18) कालेज छात्रा है। 11 से 13 अक्टूबर के बीच उसे टेलीग्राम पर ऑनलाइन नौकरी का झांसा दिया गया। इसके बाद अलग-अलग क्यूआर कोड भेजकर उससे एक लाख 87 हजार 189 रुपये जमा करा लिए गए। ठगी का पता चलने पर उसने पुलिस से शिकायत की।