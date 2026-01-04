मौत का जाल बना जबलपुर का ये मार्केट... लटकते बिजली के तार और नदारद फायर अलार्म, दुलारी हाट में बड़े हादसे की आशंका

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सर्द सीजन में रोजाना सामने आ रही आगजनी की घटनाओं ने जबलपुर के व्यस्त बाजार क्षेत्र घमंडी चौक स्थित तीन मंजिला 'दुलारी हाट मार्केट' के व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। चिंता का मुख्य कारण यह है कि मार्केट भवन में आग से बचाव के पुख्ता प्रबंध ही नहीं हैं। व्यापारियों की शिकायत के बाद पिछले दिनों नगर निगम के अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण तो किया, लेकिन उनकी जांच भी सिर्फ एक बड़े व्यापारी के शोरूम तक सीमित रही। इधर, मार्केट भवन का निर्माण कराने वाले बिल्डर भी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं।

बिल्डर की उदासीनता: अधूरे वादे और गायब सुविधाएं व्यापारियों का आरोप है कि मार्केट भवन का निर्माण कराने वाले मेसर्स राजकुमार अग्रवाल द्वारा अग्नि हादसों की रोकथाम के लिए जरूरी उपायों की अनदेखी की गई है। नियमानुसार निर्माण के दौरान ही फायर सेफ्टी के इंतजाम किए जाने थे, लेकिन भवन में फायर अलार्म, हाइड्रेंट, फायर एग्जिट और एक्सटिंग्विशर जैसी मूलभूत सुविधाएं नदारद हैं। इसके अलावा, आपात स्थिति में लोगों के सुरक्षित बाहर निकलने के लिए जरूरी 'ओपन टू स्काई' स्पेस और वेंटिलेशन मानकों का भी अभाव है। बिल्डर ने लिफ्ट का ढांचा तो खड़ा कर दिया, लेकिन लिफ्ट लगवाई ही नहीं, जिससे तीन मंजिला भवन में आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है।