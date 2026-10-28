कूनो के चीते की मौत, जबलपुर वेटरनरी काॅलेज में निकाले गोली के छर्रे, एक दिन ही पहले लाया गया था

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कूनो नेशनल पार्क से गंभीर रूप से घायल अवस्था में लाए गए एक चीते की जबलपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई।

चीते को सोमवार रात लाया गया था

चीते को सोमवार रात करीब 11:50 बजे नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (एनडीवीएसयू) के वेटरनरी साइंस एवं एनिमल हसबेंड्री कॉलेज के सर्जरी एवं रेडियोलॉजी विभाग में लाया गया था।

... लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका

जांच में उसके शरीर में कई जगह धातु के टुकड़े और गोली के छर्रे मिले। चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर पांच छर्रे निकाले, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मंगलवार, 27 अक्टूबर की सुबह करीब 5:10 बजे चीते ने दम तोड़ दिया।