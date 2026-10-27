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जबलपुर में चार चोरियों का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार; 7 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर बरामद

घटनास्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और मुखबिरों को सक्रिय किया। फुटेज में मिले हुलिए के आधार पर आरोपियों की तलाश की गई।

By Ramkrishan paramhans pandeyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 02:31:13 PM (IST)Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 02:31:13 PM (IST)
जबलपुर में चार चोरियों का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार; 7 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर बरामद
बरामद किए गए सोने व चांदी के आभूषण। सौजन्‍य पुलिस

HighLights

  1. ताले तोड़कर जेवर और नकदी पर किया था हाथ साफ
  2. महाराजपुर क्षेत्र से पकड़े गए आरोपी, चार वारदातें कबूलीं
  3. जून से अक्टूबर के बीच चार घरों को बनाया था निशाना

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर । अधारताल थाना क्षेत्र में हुई चार नकबजनी की वारदातों का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर करीब सात लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

अनूप मूल रूप से भिलाई पावर हाउस का रहने वाला है

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संदीप दीप घसिया (25) निवासी घसिया कॉलोनी, ठक्कर ग्राम और चिंटू उर्फ अनूप कुमार (30) निवासी घसिया कॉलोनी, अधारताल के रूप में हुई है। अनूप मूल रूप से भिलाई पावर हाउस, छत्तीसगढ़ का रहने वाला है।


आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले

जांच के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और मुखबिरों को सक्रिय किया। फुटेज में मिले हुलिए के आधार पर आरोपियों की तलाश की गई। पुलिस ने महाराजपुर, अधारताल क्षेत्र से दोनों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने चार अलग-अलग मकानों के ताले तोड़कर चोरी करना स्वीकार किया।

  1. पहली वारदात 27 जून की रात रविंद्र नगर में हुई थी, जहां घर से सोने के कड़े, अंगूठियां, हार, टॉप्स, चांदी के आभूषण, घड़ियां और नकदी चोरी हुई थी।

  2. दूसरी घटना रिछाई में हुई, जहां आलमारी का ताला तोड़कर सोने की नथ और चांदी के आभूषण ले गए थे।

  3. तीसरी वारदात महाकौशल नगर में हुई, जबकि चौथी घटना पुष्पक नगर में परिवार के दुर्गा दर्शन के लिए जाने के दौरान हुई।

25 ग्राम सोना- चांदी के आभूषण बरामद

आरोपियों की निशानदेही पर सोने की दो अंगूठियां, नथ, बेंदी सहित करीब 25 ग्राम सोना तथा करीब 1500 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। इनमें करधन, चूड़ियां, पायल, सिक्के, लॉकेट, छत्र, मूर्ति, बेड़ी, बिछिया और बेलपत्र समेत अन्य सामान शामिल है।

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