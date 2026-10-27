जबलपुर में चार चोरियों का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार; 7 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर । अधारताल थाना क्षेत्र में हुई चार नकबजनी की वारदातों का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर करीब सात लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

अनूप मूल रूप से भिलाई पावर हाउस का रहने वाला है पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संदीप दीप घसिया (25) निवासी घसिया कॉलोनी, ठक्कर ग्राम और चिंटू उर्फ अनूप कुमार (30) निवासी घसिया कॉलोनी, अधारताल के रूप में हुई है। अनूप मूल रूप से भिलाई पावर हाउस, छत्तीसगढ़ का रहने वाला है।