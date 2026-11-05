नईदुनिया टीम, जबलपुर/छपारा। जबलपुर के बरेला बायपास पर मालवाहक की टक्कर से सिविल लाइंस थाने में पदस्थ कॉन्स्टेबल अनिल कुमार मरावी (32) की मौत हो गई, जबकि सिवनी के छपारा बायपास पर तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में बालाघाट 36वीं बटालियन के डीएसपी विमलेश उइके घायल हो गए।
मंडला जिले के बीजाडांडी थाना क्षेत्र के ग्राम खापा निवासी कॉन्स्टेबल अनिल मरावी मोटरसाइकिल से बरेला से सिविल लाइंस थाने लौट रहे थे। कान्हा ढाबे के पास रायपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मालवाहक क्रमांक एमपी 51 जी 1387 के ड्राइवर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।
कॉन्स्टेबल के सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आईं और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ड्राइवर वाहन लेकर फरार हो गया। बरेला पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया है।
दूसरी घटना चार नवंबर को सिवनी के छपारा बायपास चौराहे पर हुई। जबलपुर से बालाघाट जा रहे 36वीं बटालियन के पुलिस वाहन को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। वाहन में डीएसपी विमलेश उइके, गनमैन, ड्राइवर और एक कॉन्स्टेबल सवार थे।
हादसे में डीएसपी को मामूली चोटें आईं। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छपारा में भर्ती कराया गया। टक्कर के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। छपारा पुलिस दोनों की तलाश कर रही है।
यह भी पढ़ें- जबलपुर में कार में घूमकर बेच रहे थे स्मैक, तिलवारा-गोहलपुर पुलिस ने गोटेगांव के तीन तस्करों को दबोचा