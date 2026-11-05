नईदुनिया टीम, जबलपुर/छपारा। जबलपुर के बरेला बायपास पर मालवाहक की टक्कर से सिविल लाइंस थाने में पदस्थ कॉन्‍स्‍टेबल अनिल कुमार मरावी (32) की मौत हो गई, जबकि सिवनी के छपारा बायपास पर तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में बालाघाट 36वीं बटालियन के डीएसपी विमलेश उइके घायल हो गए।

बरेला में कॉन्‍स्‍टेबल ने मौके पर दम तोड़ा मंडला जिले के बीजाडांडी थाना क्षेत्र के ग्राम खापा निवासी कॉन्‍स्‍टेबल अनिल मरावी मोटरसाइकिल से बरेला से सिविल लाइंस थाने लौट रहे थे। कान्हा ढाबे के पास रायपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मालवाहक क्रमांक एमपी 51 जी 1387 के ड्राइवर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।