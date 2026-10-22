विंटर शेड्यूल से पहले दिल्ली की उड़ान दो दिन निरस्त, जबलपुर से पांच शहरों के लिए सीधी फ्लाइट

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। डुमना एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को विंटर शेड्यूल लागू होने से ठीक पहले परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इंडिगो की दिल्ली जाने वाली शाम की निर्धारित उड़ान 23 और 24 अक्टूबर को निरस्त की गई है।

विमानों की तकनीकी जांच निरस्त की संभावित वजह इन तारीखों में दिल्ली जाने की योजना बना चुके यात्रियों को अपनी यात्रा में बदलाव करना पड़ सकता है। हालांकि, उड़ान निरस्त करने का आधिकारिक कारण स्पष्ट नहीं है। विमानों की तकनीकी जांच को इसकी संभावित वजह माना जा रहा है।