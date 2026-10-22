दशहरे के बाद बढ़ा स्वाइन फ्लू का खतरा, जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर; भीड़ में जाने से बचें

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। प्रदेश के कुछ शहरों में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। हालांकि जिले में अब तक स्वाइन फ्लू का कोई पाजिटिव केस प्रमाणित नहीं हुआ है। निजी नर्सिंग होम से रेफर होकर आए मरीज बीमारी की आशंका में 24 संदिग्धों की जांच कराई गई थी। इनमें निजी नर्सिंग होम से रेफर होकर आए मरीज भी शामिल थे। रोजाना 300 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं सभी के नमूने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल काॅलेज की माइक्रोबायोलाॅजी लैब भेजे गए, जहां रिपोर्ट निगेटिव आई। इस बीच मौसमी बीमारियों के चलते जिला अस्पताल और मेडिकल काॅलेज की ओपीडी में रोजाना 300 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं।

कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले रहें सजग मरीजों में तेज बुखार, लगातार खांसी, गले में दर्द, बदन दर्द और सांस लेने में परेशानी जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं। डाॅक्टरों के अनुसार, हर सर्दी-जुकाम स्वाइन फ्लू नहीं है, लेकिन बुजुर्गों, डायबिटीज से पीड़ित लोगों और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों को सतर्क रहने की जरूरत है।