मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP: सीहोर में नाबालिग और युवक को दबंगों ने आधे घंटे तक पीटा, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया मामला

    जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार से जुड़े तीन दबंगों की बर्बरता का वीडियो सामने आया है। आरोपित एक नाबालिग को करीब आधे घंटे तक बेरहमी से पीटते रहे। उसे बचाने आए चेतन नामदेव से भी जमकर मारपीट की है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 12:49:29 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 12:49:29 AM (IST)
    MP: सीहोर में नाबालिग और युवक को दबंगों ने आधे घंटे तक पीटा, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया मामला
    नाबालिग और युवक को दबंगों ने आधे घंटे तक पीटा(सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. अवैध शराब से जुड़े तीन दबंगों की बर्बरता का वीडियो सामने आया है
    2. आरोपित एक नाबालिग को करीब आधे घंटे तक बेरहमी से पीटते रहे
    3. इसके अलावा उसे बचाने आए चेतन नामदेव से भी जमकर मारपीट की

    नईदुनिया प्रतिनिधि,सीहोर। जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार से जुड़े तीन दबंगों की बर्बरता का वीडियो सामने आया है। आरोपित एक नाबालिग को करीब आधे घंटे तक बेरहमी से पीटते रहे। उसे बचाने आए चेतन नामदेव से भी जमकर मारपीट की है। डर के कारण पीड़ित दो दिन थाने नहीं पहुंचे, इंटरनेट मीडिया पर वीडियो बहुप्रसारित होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। यह घटना शाहगंज नर्मदापुरम रोड पर 10 नवंबर की रात हुई थी।

    क्या है मामला

    पीड़ित खेत से लौट रहे था, तभी मंशाराम, उसके बेटे दीपक और राजेश गुर्जर ने शराब तस्करी का आरोप लगाते पैसे छीन लिए और जमीन पर पटककर पिटाई मारपीट करने लगे। वीडियो में आरोपित जूते-चप्पलों, लात-घूंसों और प्लास्टिक के पाइप से काफी देर तक प्रहार करते दिख रहे हैं। आसपास के लोग डर के चलते आगे नहीं आए। पीड़ितों के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी है। जिस कारण पीड़ित ने घर में भी घटना की जानकारी नहीं दी।


    कार्रवाई की जा रही है

    15 नवंबर को पिता को जानकारी लगी तो शाहगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मंशाराम, दीपक और राजेश गुर्जर पर केस दर्ज कर लिया है। बुधनी एसडीओपी रवि शर्मा ने बताया कि वीडियो की सत्यता की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

    इसे भी पढ़ें- MP के उच्चशिक्षा मंत्री परमार के बिगड़े बोल, राजा राममोहन राय को बता दिया अंग्रेजों का दलाल और फर्जी समाज सुधारक

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.