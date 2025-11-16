MP: सीहोर में नाबालिग और युवक को दबंगों ने आधे घंटे तक पीटा, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि,सीहोर। जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार से जुड़े तीन दबंगों की बर्बरता का वीडियो सामने आया है। आरोपित एक नाबालिग को करीब आधे घंटे तक बेरहमी से पीटते रहे। उसे बचाने आए चेतन नामदेव से भी जमकर मारपीट की है। डर के कारण पीड़ित दो दिन थाने नहीं पहुंचे, इंटरनेट मीडिया पर वीडियो बहुप्रसारित होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। यह घटना शाहगंज नर्मदापुरम रोड पर 10 नवंबर की रात हुई थी।

क्या है मामला पीड़ित खेत से लौट रहे था, तभी मंशाराम, उसके बेटे दीपक और राजेश गुर्जर ने शराब तस्करी का आरोप लगाते पैसे छीन लिए और जमीन पर पटककर पिटाई मारपीट करने लगे। वीडियो में आरोपित जूते-चप्पलों, लात-घूंसों और प्लास्टिक के पाइप से काफी देर तक प्रहार करते दिख रहे हैं। आसपास के लोग डर के चलते आगे नहीं आए। पीड़ितों के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी है। जिस कारण पीड़ित ने घर में भी घटना की जानकारी नहीं दी।