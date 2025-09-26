मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    जबलपुर : शासकीय आवास में रिश्वत लेते पकड़ा गया डिप्टी रेंजर, लोकायुक्त की कार्रवाई

    लोकायुक्त संगठन ने वन विभाग के एक डिप्टी रेंजर को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा है। आरोपित ढेलन सिंह पाटन वन परिक्षेत्र का डिप्टी रेंजर है। उसे पाटन स्थित उसके शासकीय आवास में रिश्वत लेते धरा गया है। पाटन के कटरा मोहल्ला में रहने वाले शकील कॉरपेंटर है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 03:38:00 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 03:38:29 AM (IST)
    जबलपुर : शासकीय आवास में रिश्वत लेते पकड़ा गया डिप्टी रेंजर, लोकायुक्त की कार्रवाई
    जबलपुर में लोकायुक्त की कार्रवाई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। लोकायुक्त संगठन ने वन विभाग के एक डिप्टी रेंजर को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा है। आरोपित ढेलन सिंह पाटन वन परिक्षेत्र का डिप्टी रेंजर है। उसे पाटन स्थित उसके शासकीय आवास में रिश्वत लेते धरा गया है। पाटन के कटरा मोहल्ला में रहने वाले शकील कॉरपेंटर है। वह वन विभाग की अनुमति लेकर वन से लकड़ी काटकर उनका फर्नीचर बनाता है। उसका विक्रय करता है।

    हर महीने पांच हजार रुपये देने को बोला

    वन विभाग से लकड़ी लाने के एवज में डिप्टी रेंजर उस पर दबाव बनाकर प्रतिमाह तीन हजार रुपये ऐंठता था। इस माह से डिप्टी रेंजर ने शकील को प्रतिमाह पांच हजार रुपये देने को बोला। उसने इतने रुपये देने से मना किया तो डिप्टी रेंजर उसे धमकाने लगा। बोला कि उसकी मांग पूरी नहीं करेगा तो वह उसे यहां लकड़ी का काम करने नहीं देगा। तब परेशान होकर वह डिप्टी रेंजर की शिकायत लोकायुक्त संगठन से किया।

    रिश्वत की पांच हजार रुपये की राशि जब्त

    लोकायुक्त जांच के बीच डिप्टी रेंजर ने शकील को फोन लगाकर रुपये देने के लिए घर बुलाया। वह गुरुवार की शाम को रिश्वत के पांच हजार रुपये लेकर डिप्टी रेंजर के शासकीय आवास पहुंचा। जैसे ही डिप्टी रेंजर ने रिश्वत के पांच हजार रुपये के नोट गिने, बाहर खड़े लोकायुक्त दल ने आरोपित ढेलन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के कब्जे से रिश्वत की पांच हजार रुपये की राशि जब्त की गई है।

    डिप्टी रेंजर को पाटन भेजा गया था

    आरोपित के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अनिधियम के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपित डिप्टी रेंजर ढेलन सिंह जब सिहोरा में पदस्थ थे, तब उन पर शासकीय लकड़ी को अवैध तरीके से बेचने के आरोप लगे थे। जांच में दोषी पाए जाने पर डिप्टी रेंजर को पाटन भेजा गया था।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.