जबलपुर : शासकीय आवास में रिश्वत लेते पकड़ा गया डिप्टी रेंजर, लोकायुक्त की कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। लोकायुक्त संगठन ने वन विभाग के एक डिप्टी रेंजर को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा है। आरोपित ढेलन सिंह पाटन वन परिक्षेत्र का डिप्टी रेंजर है। उसे पाटन स्थित उसके शासकीय आवास में रिश्वत लेते धरा गया है। पाटन के कटरा मोहल्ला में रहने वाले शकील कॉरपेंटर है। वह वन विभाग की अनुमति लेकर वन से लकड़ी काटकर उनका फर्नीचर बनाता है। उसका विक्रय करता है।

हर महीने पांच हजार रुपये देने को बोला वन विभाग से लकड़ी लाने के एवज में डिप्टी रेंजर उस पर दबाव बनाकर प्रतिमाह तीन हजार रुपये ऐंठता था। इस माह से डिप्टी रेंजर ने शकील को प्रतिमाह पांच हजार रुपये देने को बोला। उसने इतने रुपये देने से मना किया तो डिप्टी रेंजर उसे धमकाने लगा। बोला कि उसकी मांग पूरी नहीं करेगा तो वह उसे यहां लकड़ी का काम करने नहीं देगा। तब परेशान होकर वह डिप्टी रेंजर की शिकायत लोकायुक्त संगठन से किया।