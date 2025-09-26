MP में सार्वनिक दुर्गा पंडाल में दलित परिवार को प्रवेश करने पर रोका, आपत्ति करने वालों पर केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के छपारा थानांतर्गत सादक सिवनी गांव में दलित समाज के लोगों को गांव के दबंगों ने दुर्गा पूजा पंडाल में आकर पूजन-दर्शन करने से रोक दिया। दर्शन करने का प्रयास करने वालों के साथ गालीगलौच की गई। इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार श्यामलाल अहिरवार ने शिकायती पत्र में बताया कि बुधवार को वह दुर्गा चौक के सार्वजनिक दुर्गा पंडाल में पत्नी व बेटे के साथ पूजा करने गए थे। वहां दबंगों ने उन्हें पूजा करने से यह कहते हुए रोक दिया कि तुम यहां पूजा नहीं कर सकते।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल

दलितों को सार्वजनिक स्थल पर पूजा नहीं करने दी जा सकती है। इस मामले में पुलिस ने गांव के मेहरबान सिंह ठाकुर समेत तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

ये है मामला

पीड़ित के अनुसार वह मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता है। खेत से लौटने पर रास्ते में आरोपित मेहरबान सिंह ठाकुर ने रोककर कहा कि तेरी बहुत शिकायत मिल रही है। इसके बाद पंडाल में घुसने पर आपत्ति जताते हुए ज्यादा बोलने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इसके कुछ देर बाद जब वह चंदा देने अकेला पंडाल गया तो नरेश ठाकुर व नारायण यादव ने जाति सूचक गाली देकर अपमानित करते हुए चांद लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद मेरा भतीजा भी पंडाल में चंदा देने पहुंचा तो उसे भी मंच से नीचे उतार दिया। घटना का वीडियो भी मोबाइल पर पीड़ित ने बनाया है।