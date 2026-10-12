जबलपुर की रेलवे कालोनी में तुलसी कुंज की तीसरी मंजिल पर चढ़ा सिरफरा, फिर जो हुआ

सिरफिरे के इस कृत्य और गिरने पर दुर्घटना की आशंका से मौके पर अफरा-तफरी मची रही। उसके काफी देर तक नीचे नहीं उतरने पर रेलवे सुरक्षा बल, सिविल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। संयुक्त प्रयासों के बाद व्यक्ति को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक (जीएम) गेट के सामने स्थित तुलसी कुंज रेलवे कालोनी में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक व्यक्ति रेल कर्मचारी आवास भवन के तीसरी मंजिल के पीछे छज्जे पर चढ़ गया।

खतरनाक जगह पर चढ़ा हुआ देखा

पता चला कि रेलवे स्टेशन पर आरक्षण ड्यूटी पर तैनात विनय मौर्य ने सिरफिरे को भवन में खतरनाक जगह पर चढ़ा हुआ देखा। उन्होंने तुरंत रेल सुरक्षा बल के सहायक उपनिरीक्षक धीरज कुमार को इसकी सूचना दी।

छज्जे पर चढ़े व्यक्ति को नीचे उतारा

आरपीएफ के जवान, सिविल लाइन थाना पुलिस, एंबुलेंस 108 और फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम भी मौजूद थी। सभी ने मिलकर छज्जे पर चढ़े व्यक्ति को नीचे उतारा।

सिविल लाइन पुलिस ने हिरासत में लिया

पूछताछ में उसने अपना नाम छत्तीसगढ़ के भिलाई-दुर्ग रेलवे कालोनी निवासी अमित तिग्गा (43)। जांच में पता चला कि उसकी बहन भिलाई-दुर्ग में रेलवे की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। सिविल लाइन पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है।

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