मथुरा में संत प्रेमानंद के शिष्य ने चौथी मंजिल से कूदकर दी जान, एक वर्ष पहले जबलपुर से वृंदावन जाकर ली थी दीक्षा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। संत प्रेमानंद के वृंदावन स्थित आश्रम के समीप एक अपार्टमेंट में रह रहे उनके 25 वर्षीय शिष्य ने शुक्रवार सुबह चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। आश्रम में बिजली मिस्त्री के रूप में सेवा कर रहा था युवक की पहचान जबलपुर निवासी दीपक के रूप में हुई है। उसने करीब एक वर्ष पहले संत प्रेमानंद से दीक्षा ली थी और उसका नाम रसिक दुलारी शरण रखा गया था। वह आश्रम में बिजली मिस्त्री के रूप में सेवा कर रहा था।

घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए घटना बाराहघाट क्षेत्र स्थित राधावाटिका वाली गली के गुरुकृपा कुंज अपार्टमेंट की है। यहां संत प्रेमानंद के करीब 50 शिष्य रहते हैं। पुलिस के अनुसार घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसमें दीपक सामान्य रूप से अपने कमरे में जाता दिखाई दिया।