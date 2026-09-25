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मथुरा में संत प्रेमानंद के शिष्य ने चौथी मंजिल से कूदकर दी जान, एक वर्ष पहले जबलपुर से वृंदावन जाकर ली थी दीक्षा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आश्रम प्रबंधन से जुड़े लोग उसे निजी वाहन से अस्पताल ले गए। पुलिस अथवा प्रशासन को तत्काल सूचना नहीं दी गई। अस्पताल से सूचना...और पढ़ें

By Surendra DubeyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Fri, 25 Sep 2026 10:27:24 PM (IST)Updated Date: Fri, 25 Sep 2026 10:27:24 PM (IST)
मथुरा में संत प्रेमानंद के शिष्य ने चौथी मंजिल से कूदकर दी जान, एक वर्ष पहले जबलपुर से वृंदावन जाकर ली थी दीक्षा
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दीपक के गिरने के बाद वह करीब आधे घंटे तक मौके पर पड़ा रहा। सौजन्‍य सोशल मीडिया

HighLights

  1. दीक्षा लेने के बाद उसका नाम रसिक दुलारी शरण रखा था
  2. पुलिस को घटना की सूचना करीब चार घंटे बाद मिली
  3. गुरुकृपा कुंज अपार्टमेंट में करीब 50 शिष्य रहते हैं

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। संत प्रेमानंद के वृंदावन स्थित आश्रम के समीप एक अपार्टमेंट में रह रहे उनके 25 वर्षीय शिष्य ने शुक्रवार सुबह चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली।

आश्रम में बिजली मिस्त्री के रूप में सेवा कर रहा था

युवक की पहचान जबलपुर निवासी दीपक के रूप में हुई है। उसने करीब एक वर्ष पहले संत प्रेमानंद से दीक्षा ली थी और उसका नाम रसिक दुलारी शरण रखा गया था। वह आश्रम में बिजली मिस्त्री के रूप में सेवा कर रहा था।

घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए

घटना बाराहघाट क्षेत्र स्थित राधावाटिका वाली गली के गुरुकृपा कुंज अपार्टमेंट की है। यहां संत प्रेमानंद के करीब 50 शिष्य रहते हैं। पुलिस के अनुसार घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसमें दीपक सामान्य रूप से अपने कमरे में जाता दिखाई दिया।


कमरे से टाइल्स काटने वाला ग्राइंडर भी मिला

कुछ देर बाद वह कमरे से निकलकर अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर पहुंचा और वहां से नीचे कूद गया। उसके कमरे से टाइल्स काटने वाला ग्राइंडर भी मिला है। घटना से पहले ग्राइंडर से अपना गुप्तांग काटा था। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला मानकर जांच कर रही है।

दीपक को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया

घटना के बाद दीपक को निजी वाहन से अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को घटना की सूचना दोपहर करीब दो बजे मिली। सीओ वृंदावन संदीप सिंह के अनुसार मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

चार घंटे बाद पुलिस को मिली सूचना

घटना सुबह करीब साढ़े दस बजे की बताई गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दीपक के गिरने के बाद वह करीब आधे घंटे तक मौके पर पड़ा रहा। इसके बाद आश्रम प्रबंधन से जुड़े लोग उसे निजी वाहन से अस्पताल ले गए। पुलिस अथवा प्रशासन को तत्काल सूचना नहीं दी गई। अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची।

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