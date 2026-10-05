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जबलपुर में पेड़ काटने के दौरान विवाद, दरवाजा तोड़कर घर में घुसे; पीटने के बाद फर्नीचर तोड़ा

करीब एक माह पहले उसने घर के नींबू और बिही के पेड़ों की छंटाई कराई थी। इस दौरान पड़ोसी सौरभ राजपूत के घर की छत पर लगे बांस टूट गए थे।

By Pankaj TiwariEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 05 Oct 2026 09:57:15 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Oct 2026 09:57:15 PM (IST)
जबलपुर में पेड़ काटने के दौरान विवाद, दरवाजा तोड़कर घर में घुसे; पीटने के बाद फर्नीचर तोड़ा

HighLights

  1. विवाद मारपीट और तोड़फोड़ तक पहुंच गया
  2. पत्नी और बेटे के बीच-बचाव करने पर चले गए
  3. धमकी देने के बाद करीब 10 मिनट बाद लौट आए

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कटंगी थाना क्षेत्र के भिलौदा गांव में पेड़ों की छंटाई के दौरान पड़ोसी की छत पर लगे बांस टूटने को लेकर चल रहा विवाद मारपीट और तोड़फोड़ तक पहुंच गया।

घर की छत पर लगे बांस टूट गए थे

सुरेंद्र सिंह राजपूत ने पुलिस को बताया कि करीब एक माह पहले उसने घर के नींबू और बिही के पेड़ों की छंटाई कराई थी। इस दौरान पड़ोसी सौरभ राजपूत के घर की छत पर लगे बांस टूट गए थे।

तीनों ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसकर मारपीट की

सौरभ राजपूत, आदित्य राजपूत और सत्तू विश्वकर्मा उसके घर पहुंचे। तीनों ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसकर मारपीट की। पत्नी और बेटे के बीच-बचाव करने पर तीनों धमकी देकर चले गए। करीब 10 मिनट बाद लौटकर आरोपियों ने आंगन में रखी मोटरसाइकिल, कुर्सी और टेबल में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

ओवरटेक करते समय बाइक से टकराई कार, दो घायल

  • पाटन के गुरु पिपरिया के पास कार की टक्कर से बाइक सवारघायल हो गए।

  • सड़क हादसे के बाद दोनों को उपचार के लिए जबलपुर भेजा गया है।

  • ठक्कर ग्राम के राजू अंसारी ने पुलिस को बताया कि टेंट हाउस में काम करता है।

  • भांजे मोहसिन खान, मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद असगर संग पाटन जा रहा था।

गुरु पिपरिया के पास तेज गति बनी काल

दोपहर करीब एक बजे गुरु पिपरिया के पास जबलपुर की ओर से आ रही कार क्रमांक एमपी 20 एक्ससी 4416 के चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल को ओवरटेक किया और पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में मोहसिन और असगर घायल हो गए। पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।