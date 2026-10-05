जबलपुर में पेड़ काटने के दौरान विवाद, दरवाजा तोड़कर घर में घुसे; पीटने के बाद फर्नीचर तोड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कटंगी थाना क्षेत्र के भिलौदा गांव में पेड़ों की छंटाई के दौरान पड़ोसी की छत पर लगे बांस टूटने को लेकर चल रहा विवाद मारपीट और तोड़फोड़ तक पहुंच गया।

घर की छत पर लगे बांस टूट गए थे

सुरेंद्र सिंह राजपूत ने पुलिस को बताया कि करीब एक माह पहले उसने घर के नींबू और बिही के पेड़ों की छंटाई कराई थी। इस दौरान पड़ोसी सौरभ राजपूत के घर की छत पर लगे बांस टूट गए थे।

तीनों ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसकर मारपीट की

सौरभ राजपूत, आदित्य राजपूत और सत्तू विश्वकर्मा उसके घर पहुंचे। तीनों ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसकर मारपीट की। पत्नी और बेटे के बीच-बचाव करने पर तीनों धमकी देकर चले गए। करीब 10 मिनट बाद लौटकर आरोपियों ने आंगन में रखी मोटरसाइकिल, कुर्सी और टेबल में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।