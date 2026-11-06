दीवाली की तैयारी : जबलपुर के अस्पतालों में 24 घंटे तैनात रहेंगे डाॅक्टर, पांच-पांच बेड आरक्षित

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दीवाली पर आतिशबाजी, धुएं और बढ़ते प्रदूषण के कारण सांस, आंख और त्वचा संबंधी मरीजों की संख्या में हर साल तेजी से इजाफा होता है। कोई ना कोई डाॅक्टर अस्पताल में रहेगा स्वास्थ्य विभाग ने दवा, डाॅक्टर और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला अस्पताल प्रशासन ने तैयारी के रूप में एक टीम बनाई हुई है जो ऐसी अग्नि दुर्घटनाओं से पीड़ितों के उपचार के लिए 24/7 दिन ड्यूटी पर रहेगी, कोई ना कोई डाॅक्टर अस्पताल में रहेगा उनका रोस्टर बनाया गया है।

मानव संसाधन और दवाइयों की तैयारी ऐसी दुर्घटनाओं से घायल होने वाले पीड़ितों के लिए हमने अस्पताल में पांच बेड आरक्षित किए हुए हैं तथा पीड़ितों के उपचार के लिए मानव संसाधन और दवाइयों की तैयारी की हुई है। साथ ही 24 घंटे पल्मोनोलाजिस्ट, नेत्र रोग और त्वचा रोग विशेषज्ञों की ड्यूटी लगाई गई है।