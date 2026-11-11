किसानों वाले बयान पर घिरे तो बैकफुट पर आए रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, भाजपा विधायक ने मांगी माफी

नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा। किसानों पर दिए गए विवादित बयान के बाद घिरे रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा अब बैकफुट पर आ गए हैं। बात को तोड़-मरोड़कर पेश किया वीडियो वायरल होने, संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा एफआईआर की मांग और अपनी ही पार्टी के विधायक द्वारा खेद जताए जाने के बाद सांसद ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनकी बात को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। अपमान नहीं, आत्मनिर्भर बनाना था मकसद उनका मकसद किसानों का अपमान नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था।बता दें कि गत सोमवार 9 नवंबर को मऊगंज के ग्राम रकरी स्थित कमल गौशाला में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में सांसद ने मंच से कहा था - किसान 3 महीने खेती में मेहनत करते हैं और बाकी 9 महीने ताश, राजश्री, बोतल, चोंगी और जय भोले चढ़ाते हैं। सोमवार रात यह वीडियो सामने आते ही हंगामा मच गया था।

गौपालन और जैविक खेती पर दिया जोर सफाई में सांसद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार गौपालन को बढ़ावा देने और किसानों को हरसंभव सहायता देने के लिए काम कर रही है। दुग्ध उत्पादन और पशुपालन किसानों के लिए अतिरिक्त आय के साधन बन सकते हैं।उन्होंने कहा कि गोबर से जैविक खाद तैयार होती है, जिससे खेतों की मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलता है।