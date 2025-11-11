Jabalpur में स्टेशन पर उतरा डॉग स्क्वायड, शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ाई गई निगरानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दिल्ली में बम विस्फोट और कुछ शहरों में विस्फोटक मिलने के बाद शहर में पुलिस सतर्क हो गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। बाहर से आने वालों पर नजर रखी जा रही है। मुख्य रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संदिग्ध वस्तु की तलाश में रात को डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ता भी स्टेशन पर उतर आयी।

संदिग्धों से पूछताछ

रेलवे स्टेशन के साथ ही आश्रय स्थलों, होटल, बस स्थानक एवं अन्य स्थानों पर देर रात पुलिस ने जांच अभियान चलाया। होटल एवं आश्रय स्थलों में ठहरे और बाहर से आए लोगों की जानकारी जांची। गश्त के दौरान मिले संदिग्धों से पूछताछ की गई। जिले की पुलिस के साथ ही रेल सुरक्षा बल, शासकीय रेल पुलिस, क्राइम ब्रांच और खुफिया शाखा के दलों ने जगह-जगह जाकर जांच की। जिले की सीमा पर भी चौकसी बढ़ाते हुए बाहर से आने वाले वाहनों को रोककर जांच-पड़ताल की जा रही है।