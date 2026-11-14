घर में काम करने वाली महिला ने चुराया एक किलो सोने का बिस्किट, जबलपुर पुलिस ने किया बरामद

नईदुनिया डिजिटल डेस्‍क, जबलपुर। मदन महल थाना क्षेत्र में एक घर से करीब एक किलो वजनी सोने का बिस्किट चोरी होने का मामला सामने आया है।

सोने का बिस्किट भी बरामद

पुलिस ने जांच के बाद घर में काम करने वाली महिला कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से चोरी किया गया सोने का बिस्किट भी बरामद कर लिया गया है।

अनुमानित कीमत सवा करोड़ रुपये

अनुमानित कीमत करीब सवा करोड़ रुपये आंकी जा रही है। हालांकि इसकी वास्तविक शुद्धता और कैरेट का पता लगाने के लिए इसे टंच कराई जा रही है, जिसके बाद ही इसकी सटीक बाजार कीमत तय हो सकेगी।

मकान मालिक ने शिकायत दर्ज कराई थी

जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले मकान मालिक ने मदन महल थाने पहुंचकर घर से सोने का बिस्किट गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी।

परिवार के सदस्यों ने घर में काफी खोजबीन की

फरियादी ने पुलिस को बताया कि घर में करीब एक किलो वजन का सोने का बिस्किट रखा हुआ था। कुछ समय बाद जब उसकी तलाश की गई तो वह निर्धारित स्थान पर नहीं मिला। परिवार के सदस्यों ने घर में काफी खोजबीन की, लेकिन सोने का पता नहीं चला।