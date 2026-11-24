नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। चेरीताल स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में मंगलवार को एक युवक ने जमकर उत्पात मचाया। नशे की हालत में स्कूल परिसर में पहुंचे युवक ने पहले विद्यालय के खिड़की-दरवाजों के शीशे तोड़े और फिर वहां रखे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आग के हवाले कर दिया।
सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बाद भी युवक का हंगामा नहीं थमा। वह स्कूल के आसपास के क्षेत्र में पत्थरबाजी करने लगा, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। घटना के दौरान स्कूल में अवकाश होने से छात्राएं मौजूद नहीं थीं। ऐसे में एक बड़ा हादसा टल गया।
जानकारी के अनुसार, युवक नशे की हालत में विद्यालय पहुंचा और अचानक तोड़फोड़ शुरू कर दी। उसने स्कूल की खिड़कियों और दरवाजों के कांच तोड़कर परिसर में नुकसान पहुंचाया। इसके बाद स्कूल में रखे शैक्षणिक और अन्य महत्वपूर्ण कागजातों में आग लगा दी। अचानक हुई इस घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। युवक की आक्रामक हरकतों के कारण शुरुआत में कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था।
विद्यालय में तोड़फोड़ करने के बाद युवक आसपास के इलाके में भी पत्थर फेंकता रहा। उसकी हरकतों से रहवासी परेशान और भयभीत हो गए। काफी देर तक चले हंगामे के बाद स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए उसे समझाने का प्रयास किया। लोगों की मशक्कत के बाद युवक शांत हुआ और नीचे उतर आया।
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यह घटना गुरु नानक जयंती के अवकाश के दिन हुई। इस वजह से विद्यालय में छात्राओं की उपस्थिति नहीं थी। सामान्य दिनों में यहां कक्षाएं संचालित होती हैं और बड़ी संख्या में छात्राएं पढ़ने पहुंचती हैं। ऐसे में यदि युवक स्कूल खुलने के दौरान परिसर में घुसकर इस तरह उत्पात मचाता तो छात्राओं की सुरक्षा के साथ गंभीर हादसे का खतरा पैदा हो सकता था।
घटना ने सरकारी स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था और असामाजिक तत्वों की बेरोकटोक आवाजाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्कूल प्रबंधन की चिंता भी बढ़ गई है।