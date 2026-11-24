नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। चेरीताल स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में मंगलवार को एक युवक ने जमकर उत्पात मचाया। नशे की हालत में स्कूल परिसर में पहुंचे युवक ने पहले विद्यालय के खिड़की-दरवाजों के शीशे तोड़े और फिर वहां रखे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आग के हवाले कर दिया।

सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बाद भी युवक का हंगामा नहीं थमा। वह स्कूल के आसपास के क्षेत्र में पत्थरबाजी करने लगा, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। घटना के दौरान स्कूल में अवकाश होने से छात्राएं मौजूद नहीं थीं। ऐसे में एक बड़ा हादसा टल गया।