जबलपुर में लोहे के ट्रेस और पाइप में करंट से मां-बेटे की मौत, सीएम ने कहा- सरकार परिवार को देगी आर्थिक मदद

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रामपुर के मांडवा बस्ती के ईडब्ल्यूएस आवास में तृतीय तल पर लोहे के फ्रेम और पाइप चढ़ाते समय रविवार को दर्दनाक दुर्घटना हुई। सामग्री के पास से गुजर रही बिजली कंपनी की लाइन के संपर्क आने से ट्रेस और पाइप के बंडल में दौड़े करंट ने मां-बेटे की जान ने ली।

निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था सीता राजपूत (55) और उनका बेटा किशन राजपूत (30) शामिल है। किशन का भतीजा बाबू उर्फ रियान राजपूत (12) गंभीर रूप से घायल है। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मां-बेटे की एक साथ मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। हादसे के बाद बस्ती में मातम पसर गया।

सामग्री को ऊपर खींचने का जुगाड़ किया था किशन ने लोहे के एंगल के मदद से सामग्री को ऊपर खींचने का जुगाड़ किया था। उसने लोहे की बिखरी सामग्री को एक बंडल के रूप में बांधा और नीचे खड़ा था। उसकी मां ने बंडल की रस्सी को ऊपर खींचा। इसी दौरान भारी-भरकम लोहे के एंगल एवं पाइप के बंडल ऊपर खींचते समय संतुलन बिगड़ा और सामग्री पास से गुजर रही 11 केवी की हाईटेंशन लाइन से टकरा गई। इसके साथ ही बंडल खींच रही सीता करंट की चपेट में आ गई। उसकी चीख निकल गई। बेटा, मां को बचाने पहुंचा और झुलस गया मां की चीख सुनकर किशन तुरंत छत की ओर भागा। मां को बचाने के लिए खींचा। इस दौरान वह भी करंट की चपेट में आकर झुलस गया। उसकी मौके पर मौत हो गई। छत पर किशन का भतीजा रियान भी था। हादसे में वह भी करंट के संपर्क में आ गया।