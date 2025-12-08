मेरी खबरें
    इंडिगो संकट के दौरान बस ऑपरेटरों ने भी 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया किराया

    एक तरफ इंडिगो की कैंसल होती फ्लाइट्स का संकट और दूसरी और ट्रेनों में वेटिंग के दौरान बस ऑपरेटरों ने किराए में 10 से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। इसका सबसे ज्यादा असर लंबी दूरी की बसों में देखने को मिल रहा है। जबलपुर से पुणे, नागपुर, इंदौर, प्रयागराज और हैदराबाद की बसों के किराया बढ़ाया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 11:57:00 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 12:12:15 PM (IST)
    बस ऑपरेटरों ने आपदा में खोज लिया मुनाफे का अवसर, लंबी दूरी की बसों का बढ़ाया किराया। फाइल फोटो

    1. इंडिगो में फ्लाइट प्रभावित होने से दूसरी विमान कंपनियों ने किराया बढ़ा दिया है
    2. लोग विकल्प के रूप में लग्जरी व वाल्वो बसों से सफर करने बुकिंग कराने पहुंच रहे
    3. कुछ टूर एंड ट्रैवल्स के जरिए बुकिंग करा रहे, ऐसे में उन्हें टिकट भी महंगा पड़ रहा है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शादियों का सीजन, क्रिसमस के चलते ट्रेनों में कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा है। लंबी दूरी की ट्रेनों में लंबी वेटिंग और नो रूम प्रदर्शित हो रहे हैं। ऐसे में इंडिगो विमान कंपनी में मचे बवाल के चलते कई फ्लाइट भी निरस्त हैं। ऐसे में यात्रियों की इस आपदा को विमानन कंपनियों के साथ ही निजी बस ऑपरेटरों ने अवसर बना लिया है।

    ‘आपदा में अवसर’ का गणित ऐसा है कि आम दिनों में मंदी झेलने वाले निजी ऑपरेट, टूर एंड ट्रैवल्स वालों ने इन दिनों लंबी दूरी के लिए संचालित लग्जरी, वाल्वो बसों का किराया भी 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। जबलपुर से इंदौर, प्रयागराज, हैदराबाद का किराये में भी अप्रत्याशित उछाल आया है।


    ट्रेनों में जगह नहीं, हवाई यात्रा महंगी

    उल्लेखनीय है कि इन दिनों शादियों का सीजन है। ऐसे में ट्रेनों में आरक्षित सीटें नही मिल रही हैं। ऐसे में इंडिगो में फ्लाइट प्रभावित होने से दूसरी विमान कंपनियों ने किराया बढ़ा दिया है। ऐसे अधिकांश लोग विकल्प के रूप में लग्जरी व वाल्वो बसों से सफर करने बुकिंग कराने पहुंच रहे। कुछ टूर एंड ट्रैवल्स के जरिए टिकट बुक करा रहे हैं। ऐसे में उन्हें बसों का टिकट भी महंगा खरीदना पड़ रहा है।

    जबलपुर होकर चलेगी बनारस-एलटीटी स्पेशल ट्रेन

    जबलपुर होकर बनारस से एलटीटी स्पेशल ट्रेन क्रमांक 01082/01081 एक फेरा लगाएगी। यह ट्रेन बनारस से सात दिसंबर को रात 8.55 बजे प्रस्थान सुबह साढ़े आठ बजे जबलपुर व तीसरे दिन प्रात: 6.25 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी। वापसी में नौ नवंबर को एलटीटी से सुबह 8.25 बजे प्रस्थान कर मध्यरात्रि को 2.10 बजे जबलपुर व अगले दिन शाम को 4 बजे बनारस स्टेशन पहुंचेगी।

    आठ ट्रेनें अमदरा में नहीं रुकेंगी

    जबलपुर-रीवा इंटरसिटी सहित आठ ट्रेनें सात से 13 दिसंबर के मध्य कटनी-मैहर रेलखंड पर स्थित अमदरा स्टेशन में नहीं रुकेगी। अमदरा स्टेशन यार्ड में इंटरलाकिंग कार्य के चलते रीवा-चिरमिरी, प्रयागराज छिवकी-इटारसी, रीवा-बिलासपुर, सतना-कटनी मेमू, रीवा-जबलपुर इंटरसिटी, रेवांचल और सारनाथ एक्सप्रेस आंशिक निरस्त हैं।

