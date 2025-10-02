मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भारी बारिश में भीगे 51 फीट का रावण, कुंभकरण व मेघनाथ, जबलपुर के इस मैदान में 141 साल से होता है दहन

    शारदीय नवरात्र के नौवे दिन बुधवार को रात 10:00 बजे के आसपास तेज वर्षा के कारण शिवाजी मैदान में 51 फीट का रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले भीग गए। श्री धनुष रामलीला समिति सदर द्वारा विजयदशमी पर्व के मौके पर गुरुवार को देर शाम पुतला दहन का आयोजन होना है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 02 Oct 2025 02:42:17 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 02 Oct 2025 02:42:17 AM (IST)
    भारी बारिश में भीगे 51 फीट का रावण, कुंभकरण व मेघनाथ, जबलपुर के इस मैदान में 141 साल से होता है दहन
    भारी बारिश में भीगे 51 फीट का रावण, कुंभकरण व मेघनाथ

    नईदुनिया प्रतिनिधि जबलपुर। शारदीय नवरात्र के नौवे दिन बुधवार को रात 10:00 बजे के आसपास तेज वर्षा के कारण शिवाजी मैदान में 51 फीट का रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले भीग गए। श्री धनुष रामलीला समिति सदर द्वारा विजयदशमी पर्व के मौके पर गुरुवार को देर शाम पुतला दहन का आयोजन होना है। समिति के अध्यक्ष अभिषेक चौकसे के अनुसार विगत 141 साल से इस मैदान पर रावण के पुतले का दहन करती आ रही है। बुधवार शाम को ही यह पुतले खड़े किए गए थे। इससे पहले इन्हें तिरपाल से ढक कर रखा गया था।

    कटनी जिले के कैमोर के एसीसी मैदान में पिछले 85 साल से रावण के विशाल पुतले का दहन किया जा रहा है। इस साल 101 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया गया है। कैमोर में गुरुवार को रावण दहन का कार्यक्रम होना है।

    मौसम बदला, खड़ा रावण का पुतला भीग गया

    मंगलवार की रात को कैमोर सहित आसपास के क्षेत्रों में देर रात अचानक से मौसम बदला और गरज-चमक के साथ एक घंटे से अधिक समय तक बारिश हुई। जिसके चलते मैदान में खड़ा रावण का पुतला भीग गया और आयोजक उसे बचाने की जुगत में लगे रहे।

    इसे भी पढ़ें... ग्वालियर के फूलबाग और दीनदयाल नगर में 65-65 फीट के रावण का पुतला दहन होगा

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.