भारी बारिश में भीगे 51 फीट का रावण, कुंभकरण व मेघनाथ, जबलपुर के इस मैदान में 141 साल से होता है दहन

नईदुनिया प्रतिनिधि जबलपुर। शारदीय नवरात्र के नौवे दिन बुधवार को रात 10:00 बजे के आसपास तेज वर्षा के कारण शिवाजी मैदान में 51 फीट का रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले भीग गए। श्री धनुष रामलीला समिति सदर द्वारा विजयदशमी पर्व के मौके पर गुरुवार को देर शाम पुतला दहन का आयोजन होना है। समिति के अध्यक्ष अभिषेक चौकसे के अनुसार विगत 141 साल से इस मैदान पर रावण के पुतले का दहन करती आ रही है। बुधवार शाम को ही यह पुतले खड़े किए गए थे। इससे पहले इन्हें तिरपाल से ढक कर रखा गया था।