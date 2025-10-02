भारी बारिश में भीगे 51 फीट का रावण, कुंभकरण व मेघनाथ, जबलपुर के इस मैदान में 141 साल से होता है दहन

नईदुनिया प्रतिनिधि जबलपुर। शारदीय नवरात्र के नौवे दिन बुधवार को रात 10:00 बजे के आसपास तेज वर्षा के कारण शिवाजी मैदान में 51 फीट का रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले भीग गए। श्री धनुष रामलीला समिति सदर द्वारा विजयदशमी पर्व के मौके पर गुरुवार को देर शाम पुतला दहन का आयोजन होना है। समिति के अध्यक्ष अभिषेक चौकसे के अनुसार विगत 141 साल से इस मैदान पर रावण के पुतले का दहन करती आ रही है। बुधवार शाम को ही यह पुतले खड़े किए गए थे। इससे पहले इन्हें तिरपाल से ढक कर रखा गया था।
कटनी जिले के कैमोर के एसीसी मैदान में पिछले 85 साल से रावण के विशाल पुतले का दहन किया जा रहा है। इस साल 101 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया गया है। कैमोर में गुरुवार को रावण दहन का कार्यक्रम होना है।
मंगलवार की रात को कैमोर सहित आसपास के क्षेत्रों में देर रात अचानक से मौसम बदला और गरज-चमक के साथ एक घंटे से अधिक समय तक बारिश हुई। जिसके चलते मैदान में खड़ा रावण का पुतला भीग गया और आयोजक उसे बचाने की जुगत में लगे रहे।
