ई-अटेंडेंस दर्ज कराने में कई बार नेटवर्क सहित अन्य तकनीकी समस्याएं आ रहीं, शिक्षकों ने पेश किए शपथ-पत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर : हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ के समक्ष सोमवार को प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस अनिवार्यता के मामले में सुनवाई हुई। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पदस्थ शिक्षकों ने इसमें आने वाली समस्याओं को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ता शिक्षकों की ओर से पूर्व निर्देश के पालन में शपथ-पत्र प्रस्तुत किए गए। जिनमें अवगत कराया गया कि ई-अटेंडेंस दर्ज कराने में कई बार नेटवर्क सहित अन्य तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। शपथ-पत्र को रिकार्ड पर लेते हुए कोर्ट ने सरकार को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।