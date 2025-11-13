MP के जबलपुर नगर निगम में E-Attendance से खुली पोल, नौ साल से गायब कर्मचारी हुए बेनकाब

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: नगरीय निकायों के अधिकारी-कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने लागू हुई ई-अटेंडेंस प्रणाली के अच्छे परिणाम अब देखने मिल रहे हैं। जबलपुर नगर निगम में दो नवंबर से फेस रिकग्निशन यानी चेहरा पहचान बायोमेट्रिक तकनीक से उपस्थिति पर निगरानी रखी गई तो उन 32 कर्मचारियों की भी पोल खुल गई जो वर्षों से बिना सूचना गायब थे।

उन्होंने न तो छुट्टी का आवेदन दिया न ही अनुमति ली थी। मनमर्जी से ही कोई चार साल तो कोई नौ वर्षों से अनुपस्थित था। निगमायुक्त आरपी अहिरवार ने सभी को नोटिस जारी किए। 32 में से 23 ने तो ड्यूटी पर आना शुरू कर दिया है लेकिन नौ कर्मचारी अब भी गायब हैं।