जबलपुर-गोंदिया के बीच आसान सफर, तीन चरणों में होगा दोहरीकरण; 231 किमी रेलमार्ग पर बिछेगी दूसरी पटरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर से गोंदिया के बीच रेल सफर को गति देने और ट्रेनों के संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए रेलपथ दोहरीकरण की तैयारी शुरू हो गई है।
दक्षिण पूर्व मध्य रेल की इस योजना के तहत 231 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग पर दूसरी रेल लाइन बिछाई जाएगी। करीब 5235.79 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजना को रेलवे बोर्ड की स्वीकृति मिल चुकी है।
नई लाइन के लिए मौजूदा रेलपथ के समानांतर मार्ग तैयार किया जाएगा, जहां रेलवे के पास पर्याप्त जमीन उपलब्ध है। जिन स्थानों पर अतिरिक्त भूमि की जरूरत होगी, वहां अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार को जानकारी भेजी गई है।
परियोजना में 507 नए पुल-पुलियों का निर्माण भी प्रस्तावित है। वर्तमान में इस मार्ग पर एक ही रेल लाइन होने के कारण यात्री ट्रेनों के संचालन और उनकी गति बढ़ाने में बाधाएं आती हैं।
दोहरीकरण से ट्रेनों के परिचालन के लिए अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध होगा और रेल यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलेगी।
जबलपुर-गोंदिया रेलखंड उत्तर और दक्षिण भारत के बीच रेल संपर्क के लिए एक बेहतर विकल्प विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
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