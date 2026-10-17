जबलपुर-गोंदिया के बीच आसान सफर, तीन चरणों में होगा दोहरीकरण; 231 किमी रेलमार्ग पर बिछेगी दूसरी पटरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर से गोंदिया के बीच रेल सफर को गति देने और ट्रेनों के संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए रेलपथ दोहरीकरण की तैयारी शुरू हो गई है।

दूसरी रेल लाइन बिछाई जाएगी

दक्षिण पूर्व मध्य रेल की इस योजना के तहत 231 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग पर दूसरी रेल लाइन बिछाई जाएगी। करीब 5235.79 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजना को रेलवे बोर्ड की स्वीकृति मिल चुकी है।

अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार को भेजी

नई लाइन के लिए मौजूदा रेलपथ के समानांतर मार्ग तैयार किया जाएगा, जहां रेलवे के पास पर्याप्त जमीन उपलब्ध है। जिन स्थानों पर अतिरिक्त भूमि की जरूरत होगी, वहां अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार को जानकारी भेजी गई है।