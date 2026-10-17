मैहर में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश, हाथ फिसला तो प्लेटफॉर्म पर गिरा 70 वर्षीय बुजुर्ग

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान एक 70 वर्षीय बुजुर्ग यात्री का संतुलन बिगड़ गया। वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरने लगा।

दो जवानों ने तत्परता दिखाई

ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के दो जवानों ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। जवानों की सतर्कता से बुजुर्ग की जान बच गई।

ट्रेन के रवाना होने के बाद चढ़ा

ट्रेन संख्या 09821 दोपहर 1:10 बजे मैहर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पहुंची थी। ट्रेन के रवाना होने के दौरान एक बुजुर्ग यात्री ने उसमें चढ़ने का प्रयास किया।

तत्काल दौड़कर यात्री को पकड़ा

इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन तथा प्लेटफॉर्म के बीच गिरने लगा। वहां ड्यूटी कर रहे हेड कांस्‍टेबल सुजीत कुमार द्विवेदी और महिला कांस्‍टेबल सोनम सिंह ने तत्काल दौड़कर यात्री को पकड़ लिया और सुरक्षित बाहर खींच लिया।