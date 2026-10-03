जबलपुर में 28 दिन बाद खुला राज, 70 लाख के बीमे के लिए पत्नी की हत्या की सुपारी, हादसा दिखाने के लिए तीन-चार बार रिहर्सल की

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पाटन के स्टांप वेंडर प्रयास पांडे की पत्नी कविता चौधरी का 70 लाख रुपये का बीमा था। बीमा पाॅलिसी की जानकारी मिलने और रिश्तों में अनबन के बाद पति ने पत्नी की हत्या और बीमा की रकम हड़पने का षड्यंत्र रचा था।

पुलिस भी 28 दिनों तक उलझी रही हत्या को हादसे बताने का ऐसा खेल रच कि पुलिस भी 28 दिनों तक उलझी रही। आखिरकार एक सुराग से पुलिस तीन संदेहियों तक पहुंची और कविता की हत्या की रची गई साजिश का पर्दाफाश हुआ। प्रयास के पति ने दी थी तीनों आरोपियों को सुपारी तीनों आरोपियों को कविता की हत्या की सुपारी उसके पति प्रयास पांडे ने दी थी, जियये उन्हें मानसिंह ने मिलवाया था। छानबीन के बीच पुलिस का शिकंजा कसने की आशंका से घबराकर प्रयास और मानसिंह पहले ही फरार हो गए। दो की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमें गठित की हैं, जो उनकी तलाश में छापेमारी कर रही हैं।

प्रेम विवाह से शुरू हुई कहानी, फिर साजिश मूलत: नरसिंहपुर निवासी कविता और पाटन निवासी प्रयास की मुलाकात 2022 में हुई थी। दोनों ने वर्ष 2024 में प्रेम विवाह किया और आमाहिनौता में रहने लगे। अंतर्जातीय विवाह होने के कारण प्रयास के घर वालों का रिश्ता पसंद नहीं था। बाद में प्रयास और कविता रिश्तों में खटास आने लगी। इसी दौरान प्रयास को कविता के बीमा की जानकारी हुई और उसने हत्या की योजना बनाई। प्रयास स्टांप वेंडर और कविता बीमा एजेंट थी। चर्चा से मिला सुराग, फिर मिली सुपारी किलरों की टोली प्रयास ने कुछ समय पहले पाटन शराब दुकान के पास दो युवकों से पत्नी की हत्या के लिए संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद दोस्त मानसिंह के जरिए विक्रम अहिरवार, धनीराम और रामजी तक पहुंच बनाई गई।