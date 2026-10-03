जबलपुर में 28 दिन बाद खुला राज, 70 लाख के बीमे के लिए पत्नी की हत्या की सुपारी, हादसा दिखाने के लिए तीन-चार बार रिहर्सल की

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पाटन के स्टांप वेंडर प्रयास पांडे की पत्नी कविता चौधरी का 70 लाख रुपये का बीमा था। बीमा पाॅलिसी की जानकारी मिलने और रिश्तों में अनबन के बाद पति ने पत्नी की हत्या और बीमा की रकम हड़पने का षड्यंत्र रचा था।
हत्या को हादसे बताने का ऐसा खेल रच कि पुलिस भी 28 दिनों तक उलझी रही। आखिरकार एक सुराग से पुलिस तीन संदेहियों तक पहुंची और कविता की हत्या की रची गई साजिश का पर्दाफाश हुआ।
तीनों आरोपियों को कविता की हत्या की सुपारी उसके पति प्रयास पांडे ने दी थी, जियये उन्हें मानसिंह ने मिलवाया था। छानबीन के बीच पुलिस का शिकंजा कसने की आशंका से घबराकर प्रयास और मानसिंह पहले ही फरार हो गए। दो की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमें गठित की हैं, जो उनकी तलाश में छापेमारी कर रही हैं।
मूलत: नरसिंहपुर निवासी कविता और पाटन निवासी प्रयास की मुलाकात 2022 में हुई थी। दोनों ने वर्ष 2024 में प्रेम विवाह किया और आमाहिनौता में रहने लगे। अंतर्जातीय विवाह होने के कारण प्रयास के घर वालों का रिश्ता पसंद नहीं था। बाद में प्रयास और कविता रिश्तों में खटास आने लगी। इसी दौरान प्रयास को कविता के बीमा की जानकारी हुई और उसने हत्या की योजना बनाई। प्रयास स्टांप वेंडर और कविता बीमा एजेंट थी।
प्रयास ने कुछ समय पहले पाटन शराब दुकान के पास दो युवकों से पत्नी की हत्या के लिए संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद दोस्त मानसिंह के जरिए विक्रम अहिरवार, धनीराम और रामजी तक पहुंच बनाई गई।
शातिर प्रयास ने खुद को वारदात से दूर रखने के लिए आरोपियों से सीधे फोन पर संपर्क भी नहीं किया। वारदात के बाद 20 हजार रुपये किराए पर लिए पिकअप वाहन काे नहर में ले जाकर आरोपियों ने धोया। ताकि टक्कर के साक्ष्य मिट जा। उसके बाद मालवाहक को वास्तविक वाहन स्वामी को लौटा दिया था।
चार सितंबर की रात को कविता मोपेड लेकर घर से निकली। वह जबलपुर रोड पर कंतोरा-रानीताल पुलिया के पास पहुंची। पति द्वारा उसकी लोकेशन लगातार साथियों तक पहुंचाई जा रही थी। इसी लोकेशन के आधार पर टारगेट करते हुए आरोपियों ने रास्ते में कविता की मोपेड की टक्कर मारी और वाहन उसके ऊपर चढ़ा दिया गया। हादसे का दृश्य विश्वसनीय दिखाने के लिए घटनास्थल की तीन-चार बार रिहर्सल की गई थी।
आरोपी प्रयास ने हत्या की साजिश को बड़ी सावधानी से रचा। उसने फोन पर तीनों आरोपियों से सीधे बात नहीं की। उसने मानसिंह के जरिए दो लाख रुपये में तीनों आरोपियों को हत्या की सुपारी दी। हत्या के बाद उसने आरोपितों को कुछ राशि नकद और 45 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए।
ऑनलाइन राशि भी आरोपियों को सीधे न देर दमोह में रहने वाले उनके स्वजन को यूपीआई से ट्रांसफर किए। पुलिस मुख्य आरोपी पति प्रयास पांडे और दोस्त मानसिंह की तलाश कर रही है। उनके पकड़े जाने के बाद इस साजिश का पूरा पर्दाफाश होगा।