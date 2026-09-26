जबलपुर के रादुवि में अंग्रेजी चतुर्थ सेमेस्टर की 28 और 30 सितंबर की परीक्षाएं स्थगित

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (रादुविवि) ने अंग्रेजी विषय के चतुर्थ सेमेस्टर की 28 और 30 सितंबर को आयोजित होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं।

दोनों परीक्षाओं की संशोधित तिथि फिर जारी होगा

विश्वविद्यालय की ओर से 26 सितंबर को जारी अधिसूचना में परीक्षा स्थगित करने का कारण अपरिहार्य बताया गया है। दोनों परीक्षाओं की संशोधित तिथि और समय-सारिणी बाद में अलग से जारी की जाएगी।

8 सितंबर 2026 के तहत प्रस्‍तावित थीं

विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 278 के अनुसार, पूर्व में जारी परीक्षा अधिसूचना क्रमांक 267, दिनांक 8 सितंबर 2026 के तहत अंग्रेजी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 28 एवं 30 सितंबर को प्रस्तावित थीं।

विश्वविद्यालय की आगामी सूचना का इंतजार

अब इन दोनों परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। विद्यार्थियों को संशोधित समय-सारिणी जारी होने तक नई परीक्षा तिथियों के संबंध में विश्वविद्यालय की आगामी सूचना का इंतजार करना होगा।

दो परीक्षाओं में पेपर दोहराने का मामला

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था में एक ही गलती लगातार दो परीक्षाओं में दोहराए जाने का मामला सामने आया है। एमए अंग्रेजी चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों को 24 सितंबर को ‘क्रिटिकल थ्योरी’ के पेपर में तृतीय सेमेस्टर का प्रश्नपत्र वितरित कर दिया गया।