MP Veterinary Collage: चार काउंसलिंग के बाद भी मध्य प्रदेश के कॉलेजों में नहीं भरी वेटरनरी यूजी की सीटें

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। वेटरनरी विश्वविद्यालय के जबलपुर, महू और रीवा वेटरनरी कॉलेज की बैचलर आफ वेटरनरी साइंस और बैचलर ऑफ फिशरी साइंस की करीब 70 से ज्यादा सीटें खाली हैं। वो भी तब, जब इन सीटों को भरने के लिए चार बार ऑनलाइन काउंसलिंग हो चुकी हैं। दरअसल, नीट में सफल होने वाले विद्यार्थियों ने पहली और दूसरी काउंसलिंग में यूजी सीट में प्रवेश लेने के लिए रुचि दिखाई।
अधिकांश सीटें भर गईं, लेकिन इधर मेडिकल कॉलेज की यूजी सीटों के लिए शुरू हुई काउंसलिंग के बाद अधिकांश ने वेटरनरी की सीट छोड़कर मेडिकल की सीट पर प्रवेश ले लिया, जिसका असर यह हुआ कि चार काउंसलिंग के बाद भी 70 सीटें खाली हैं। इनमें पेमेंट से लेकर फ्री सीट शामिल हैं।
अब विश्वविद्यालय की काउंसलिंग कमेटी इन सीटों को भरने के लिए ऑफलाइन यानी कॉलेज लेवल काउंसलिंग करने जा रही है। 12 नवंबर तक यह काउंसलिंग शुरू होगी। विद्यार्थियों को जबलपुर वेटरनरी कॉलेज आकर ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग लेना होगा।
मध्य प्रदेश के इकलौते फिशरी कॉलेज को इस बार भी यूजी की सीट भरने के लिए विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं। फिशरी कॉलेज में यूजी की करीब 32 सीटें खाली हैं। इनमें फ्री सीट 22 हैं और पेमेंट सीटों की संख्या 10 है। दरअसल, फिशरी कॉलेज की सीटों को भरने के लिए अलग से परीक्षा आयोजित करने की मांग उठती आ रही है, लेकिन इस पर विवि ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।