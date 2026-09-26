जबलपुर रेलवे स्टेडियम में जलभराव के चलते 28 सितंबर से होने वाली परीक्षा टली, नई तारीख जल्द

नईदुनिया प्रतिनिधि‍, जबलपुर। लगातार बारिश और मौसम विभाग के भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए पश्चिम मध्य रेल प्रशासन ने रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीइटी) स्थगित कर दी है।

28 सितंबर से एक अक्टूबर तक होने वाली थी यह प्रक्रिया

रेलवे में पे-मैट्रिक्स लेवल-वन (ग्रुप-डी) के तहत चार शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रक्रिया होना था। 28 सितंबर से एक अक्टूबर तक होने वाली यह प्रक्रिया जबलपुर स्थित रेलवे स्टेडियम ग्राउंड में प्रस्तावित थी।

कीचड़ होने से दौड़ के लिए परिस्थितियां असुरक्षित हो गई थीं

लगातार बारिश से स्टेडियम मैदान में जलभराव और कीचड़ होने के कारण दौड़ के लिए परिस्थितियां असुरक्षित हो गई थीं। इससे अभ्यर्थियों के फिसलकर चोटिल होने का खतरा था और सभी को समान अवसर मिलना भी संभव नहीं था।

चार दिवसीय परीक्षा को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया गया

प्रशासन ने उम्मीदवारों की सुरक्षा और निष्पक्ष परीक्षा को ध्यान में रखते हुए चार दिवसीय परीक्षा को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया गया है। नई तिथियों की घोषणा मौसम सामान्य होने के बाद की जाएगी।

अंग्रेजी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (रादुविवि) ने अंग्रेजी विषय के चतुर्थ सेमेस्टर की 28 और 30 सितंबर को आयोजित होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। विश्वविद्यालय की ओर से 26 सितंबर को जारी अधिसूचना में परीक्षा स्थगित करने का कारण अपरिहार्य बताया गया है। दोनों परीक्षाओं की संशोधित तिथि और समय-सारिणी बाद में अलग से जारी की जाएगी।