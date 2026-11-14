जबलपुर में नई पहल, अब बिजलीघर में तैनाती से पहले कंट्रोल रूम का मिलेगा वास्तविक अनुभव

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बिजलीघर में तैनाती से पहले युवा अभियंताओं को अब वास्तविक कंट्रोल रूम जैसी परिस्थितियों में काम करने का अनुभव मिलेगा। मल्टीफंक्शनल पावर जनरेशन ट्रेनिंग सिम्युलेटर पर प्रशिक्षण मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने जबलपुर के नयागांव स्थित मध्य प्रदेश पावर जनरेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अत्याधुनिक मल्टीफंक्शनल पावर जनरेशन ट्रेनिंग सिम्युलेटर पर प्रशिक्षण शुरू कराया है। विद्युत गृह की परिचालन व्यवस्था की हूबहू प्रतिकृति कंपनी के 15 युवा अभियंताओं का पहला बैच दो सप्ताह के व्यावहारिक प्रशिक्षण में शामिल हुआ है। इस सिम्युलेटर की विशेषता यह है कि यह 660 मेगावाट क्षमता वाले आधुनिक सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत गृह की परिचालन व्यवस्था की हूबहू प्रतिकृति है।

बिजलीघर के कंट्रोल रूम जैसा वातावरण अभियंताओं को वास्तविक बिजलीघर के कंट्रोल रूम जैसा वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। यहां वे संयंत्र संचालन, ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन, टरबाइन नियंत्रण और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने का अभ्यास कर रहे हैं। गत अगस्त में इस सिम्युलेटर की स्थापना की थी किसी वास्तविक संयंत्र या विद्युत ग्रिड को नुकसान पहुंचाए बिना उनकी निर्णय क्षमता और तकनीकी दक्षता विकसित होगी। कंपनी ने गत अगस्त में इस सिम्युलेटर की स्थापना की थी। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी देश की उन चुनिंदा सार्वजनिक विद्युत उत्पादन कंपनियों में शामिल हो गई है, जिनके पास अपना अत्याधुनिक मल्टीफंक्शनल ट्रेनिंग सिम्युलेटर है।