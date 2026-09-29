जबलपुर में महिला को फर्जी ई-चालान का मैसेज भेजा, लिंक खुलते ही फोन हैक और खाते से 2.34 लाख पार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। साइबर ठगों ने रांझी थाना क्षेत्र में एक महिला को फर्जी ई-चालान का झांसा देकर उनके खाते से 2.34 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए। ठगों ने वॉट्सएप पर परिवहन विभाग के दो हजार रुपये के चालान की जानकारी भेजी और साथ में एक लिंक दिया।

साइबर ठगी का प्रकरण दर्ज महिला ने लिंक पर क्लिक किया, जिसके बाद उनका फोन हैक हो गया। मामले में रांझी पुलिस ने मंगलवार को साइबर ठगी का प्रकरण दर्ज किया है। दो हजार रुपये के चालान की जानकारी दी गई थी पुलिस के अनुसार डीडी कॉलोनी मानेगांव निवासी सोनलता चार्ल्स (57) के मोबाइल पर 17 सितंबर को एक नंबर से वॉट्सएप मैसेज आया था। मैसेज में परिवहन विभाग के दो हजार रुपये के चालान की जानकारी दी गई थी। 2 लाख 34 हजार रुपये दूसरे खातों में ट्रांसफर कर लिए मैसेज में दिए लिंक पर क्लिक करने के बाद उनका मोबाइल हैक हो गया। इसके बाद 21 सितंबर को उनके खाते से एक के बाद एक ट्रांजेक्शन होने लगे। साइबर ठगों ने अलग-अलग लेनदेन के जरिए महिला के खाते से कुल 2 लाख 34 हजार रुपये दूसरे खातों में ट्रांसफर कर लिए।