जबलपुर के एमआर फोर पर स्कूली बस ने रौंदा, सिर कुचलने से परीक्षा देकर लौट रही युवती की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भेड़ाघाट स्थित परीक्षा केंद्र में प्रतियोगी परीक्षा देकर मोपेड से घर लौट रही युवती को मंगलवार दोपहर एमआर फोर पर स्कूल बस ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवती सड़क पर गिर गई और बस का पहिया उसके सिर के ऊपर से निकल गया।

मौके पर मौजूद लोगों ने बस चालक को पकड़ लिया हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बस चालक को पकड़ लिया। यादव कॉलोनी चौकी पुलिस ने बस जब्त कर शव का पोस्टमार्टम कराया और चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है।