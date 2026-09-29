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जबलपुर के एमआर फोर पर स्कूली बस ने रौंदा, सिर कुचलने से परीक्षा देकर लौट रही युवती की मौत

टक्कर लगने के बाद अल्का सड़क पर गिर गईं। बस का पहिया उनके सिर के ऊपर से निकल गया। स्कूल बस जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में लिया। मामले में चालक के विरुद्...और पढ़ें

By Pankaj TiwariEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 09:44:06 PM (IST)Updated Date: Tue, 29 Sep 2026 09:44:06 PM (IST)
जबलपुर के एमआर फोर पर स्कूली बस ने रौंदा, सिर कुचलने से परीक्षा देकर लौट रही युवती की मौत
हादसे के बाद रोकी गई स्‍कूली बस व अल्का पांडे का जीवित अवस्था का चित्र।

HighLights

  1. मोपेड से लौट रही थी 27 वर्षीय युवती
  2. पीछे से स्‍कूली बस ने मारी टक्कर
  3. लोगों ने बस के ड्राइवर को पकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भेड़ाघाट स्थित परीक्षा केंद्र में प्रतियोगी परीक्षा देकर मोपेड से घर लौट रही युवती को मंगलवार दोपहर एमआर फोर पर स्कूल बस ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवती सड़क पर गिर गई और बस का पहिया उसके सिर के ऊपर से निकल गया।

मौके पर मौजूद लोगों ने बस चालक को पकड़ लिया

हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बस चालक को पकड़ लिया। यादव कॉलोनी चौकी पुलिस ने बस जब्त कर शव का पोस्टमार्टम कराया और चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है।


भेड़ाघाट स्थित परीक्षा केंद्र में प्रतियोगी परीक्षा देने गई थीं

पुलिस के अनुसार गोहलपुर बस्ती नंबर एक निवासी अल्का पांडे (27) मंगलवार को भेड़ाघाट स्थित परीक्षा केंद्र में प्रतियोगी परीक्षा देने गई थीं। परीक्षा समाप्त होने के बाद वह मोपेड क्रमांक एमपी 20 एसजेड 6001 से घर लौट रही थीं।

दोपहर में एमआर फोर मोड़ से कुछ आगे पहुंचने के दौरान पीछे से आ रही लिटिल वर्ल्ड की स्कूल बस क्रमांक एमपी 20 पीए 1092 ने उनकी मोपेड को टक्कर मार दी।

सड़क पर गिरते ही बस की चपेट में आईं

टक्कर लगने के बाद अल्का सड़क पर गिर गईं। बस का पहिया उनके सिर के ऊपर से निकल गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा देख आसपास मौजूद लोगों ने बस चालक को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की।

पुलिस ने बस जब्त की

घटना की सूचना मिलने पर यादव कालोनी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को सड़क से हटवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और स्कूल बस जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में लिया। मामले में चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई है।

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