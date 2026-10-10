नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेल ने अतिरिक्त ट्रेन सेवाओं की व्यवस्था की है। इसके तहत जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन (दिल्ली) के लिए 17 अक्टूबर और हरिद्वार के लिए 22 अक्टूबर से साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

100 स्पेशल ट्रेन सेवा की योजना पश्चिम मध्य रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रमुख रेल मार्गों पर कुल 100 स्पेशल ट्रेन सेवाएं संचालित करने की योजना बनाई है। संबंधित स्पेशल ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग शुरू कर दी गई है। दिल्ली के लिए पांच फेरे, हरिद्वार की भी सुविधा जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन के बीच गाड़ी संख्या 01707 प्रत्येक शनिवार को 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक रात 8.20 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 2.25 बजे पहुंचेगी। अगले दिन सुबह 9.30 बजे जबलपुर पहुंचेगी वापसी में गाड़ी संख्या 01708 प्रत्येक रविवार को 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक दोपहर 3.45 बजे हजरत निजामुद्दीन से चलकर अगले दिन सुबह 9.30 बजे जबलपुर पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में पांच-पांच फेरे होंगे ट्रेन कटनी मुड़वारा, दमोह, सागर, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर, धौलपुर, आगरा कैंट, मथुरा और कोसीकलां में रुकेगी। दोनों दिशाओं में पांच-पांच फेरे होंगे। अगले दिन दोपहर 2.20 बजे हरिद्वार पहुंचेगी जबलपुर-हरिद्वार साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 01703 प्रत्येक गुरुवार को 22 अक्टूबर 19 नवंबर तक दोपहर 3.30 बजे जबलपुर से रवाना होकर अगले दिन दोपहर 2.20 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 01704 प्रत्येक शुक्रवार को 23 अक्टूबर से 20 नवंबर तक दोपहर 3.10 बजे हरिद्वार से चलकर अगले दिन शाम 4.20 बजे जबलपुर पहुंचेगी।

वातानुकूलित, शयनयान और सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे इस ट्रेन के भी दोनों दिशाओं में पांच-पांच फेरे निर्धारित हैं। इसके ठहराव कटनी मुड़वारा, दमोह, सागर, बीना मालखेड़ी, झांसी, ग्वालियर, आगरा कैंट, अलीगढ़, खुर्जा, हापुड़, मेरठ सिटी और रुड़की में होंगे। दोनों ट्रेनों में वातानुकूलित, शयनयान और सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे। जबलपुर होकर चलेंगी ये दो स्पेशल ट्रेनें रानी कमलापति-दानापुर स्पेशल: गाड़ी संख्या 01667 प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को 12 अक्टूबर से 16 नवंबर तक दोपहर 2.25 बजे रानी कमलापति से रवाना होकर अगले दिन सुबह 9.15 बजे दानापुर पहुंचेगी। वापसी में 01668 मंगलवार और शनिवार को चलेगी।