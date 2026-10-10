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नवरात्र 2026 : मैहर मेले में जबलपुर से मानिकपुर तक जांच करेगा स्पेशल दल, स्टेशनों के लगभग 50 कर्मचारियों की तैनाती

यात्रियों को आसानी से अनारक्षित टिकट उपलब्ध हो सके, इसलिए अतिरिक्त टिकिट काउंटर, एटीवीएम के साथ ही प्रयागराज मेला के मोबाइल टिकट सिस्टम का उपयोग किया ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Sat, 10 Oct 2026 07:38:53 PM (IST)Updated Date: Sat, 10 Oct 2026 07:38:53 PM (IST)
नवरात्र 2026 : मैहर मेले में जबलपुर से मानिकपुर तक जांच करेगा स्पेशल दल, स्टेशनों के लगभग 50 कर्मचारियों की तैनाती
रेल सुरक्षा बल के जवानों की भी तैनाती की गई। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. प्रयागराज मेले का मोबाइल टिकट सिस्टम लागू
  2. मेले को लेकर जबलपुर रेल मंडल की तैयारी
  3. स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रित होगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मैहर मेले को लेकर जबलपुर रेल मंडल की तैयारी अलग-अलग स्टेशनों के लगभग 50 कर्मचारियों की मेले में तैनाती की गई है। नवरात्र पर मैहर मेले के दौरान जबलपुर से मानिकपुर तक टिकट जांच के लिए स्पेशल स्क्वायड चलेगी।

स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रित होगी

मां शारदा देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को स्टेशन पर नियंत्रित करने के लिए जबलपुर रेल मंडल ने तैयारी कर ली है। यात्रियों को आसानी से अनारक्षित टिकट उपलब्ध हो सके, इसलिए अतिरिक्त टिकिट काउंटर, एटीवीएम के साथ ही प्रयागराज मेले के मोबाइल टिकट सिस्टम का उपयोग किया जाएगा।


स्टेशनों से मैहर भेजे जा रहे हैं 21 टिकट निरीक्षक

प्रयागराज से चार एमयूटीएस मंगाई गई है, जिसके माध्यम से यात्रियों को चलते-फिरते अनारक्षित टिकट मिल सकेगी। टिकट जांच के लिए 21 टिकट निरीक्षकों को मंडल के अलग-अलग स्टेशनों से मैहर भेजा जा रहा है।

अतिरिक्त स्पेशल स्क्वायड दल ट्रेनों में जांच करेगा

इसके अतिरिक्त स्पेशल स्क्वायड दल का गठन किया गया है, जो कि ट्रेनों में जांच करेगा। मैहर में यात्री दबाव को देखते हुए अलग-अलग स्टेशनों के कुल लगभग 50 कर्मचारियों को मैहर में नवरात्र तक तैनात किया गया है। रेल सुरक्षा बल के जवानों की भी तैनाती की गई।

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