जबलपुर सड़क हादसे में घायल 5वीं महिला ने तोड़ा दम, श्रमिकों का जबलपुर-मंडला मार्ग में प्रदर्शन कर लगाया जाम

जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। बरेला रोड़ में रविवार की दोपहर दर्दनाक हादसे में घायल एक और महिला की सोमवार को तड़के इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद इस दुर्घटना में मृतक की संख्या 5 हो गई है। 9 घायल नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं।
घटना में लच्छओ बाई और चेनवती बाई की मौके पर ही मौत हो गई थी। गंभीर रूप से घायल गोमती बाई (40), कृष्णा बाई (41), वर्षा बाई (39) की मौत मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हुई हैं। सभी मृतक के शव पोस्टमार्टम के बाद मंडला जिले से आए उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिए गए हैं। घटना से नाराज मृतक के स्वजन और साथी श्रमिकों ने दुर्घटना स्थल पर प्रदर्शन किया। सव लेकर गांव लौटते समय बरेला रोड पर दुर्घटना स्थल पर रुके। सड़क पर शवों को रख धरना शुरू कर दिया है।
जबलपुर-बरेला मार्ग पर जाम लग गया। सड़क के दोनों और वाहनों की पंक्ति लग गई। लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय से जारी प्रदर्शन के कारण और यातायात बाधित होने से राहगीर परेशान है। प्रदर्शनकारी मृतकों 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं।
इधर पुलिस ने श्रमिकों को टक्कर मारने वाली कार की पहचान कर ली है। कार स्वामी दीपक सोनी को हिरासत में लिया है। उसने पूछताछ में बताया कि घटना के समय कार को मझौली निवासी लखन सोनी चल रहा था। उसकी तलाश की जा रही है।