जबलपुर में नौकरी की तलाश में आई महिला से दुष्कर्म, मैनेजर ने शादी से किया इनकार, FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नौकरी की तलाश में जबलपुर आई 28 वर्षीय परित्यक्ता ने निजी फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। गोरखपुर पुलिस ने कांचघर निवासी आरोपित सचिन गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पति से अनबन के बाद आई थी जबलपुर महिला की अपने पति से अनबन चल रही थी और मामला तलाक के आवेदन तक पहुंच गया था। पति की प्रताड़ना से परेशान होकर वह अपने बेटे की बेहतर परवरिश और नौकरी की तलाश में जबलपुर आई थी। इसी दौरान नेपियर टाउन स्थित एक फाइनेंस कंपनी में उसकी मुलाकात प्रबंधक सचिन से हुई।